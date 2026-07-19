O cãozinho Bingo, da raça pinscher, desapareceu em São José dos Campos na madrugada de sexta-feira (18). Segundo a tutora, criminosos arrombaram o portão para furtar a residência da família no bairro Palmeiras de São José, e os três animais da família fugiram. Dois foram localizados, mas Bingo segue desaparecido.

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"O alarme da casa disparou. Quando a segurança chegou, estava o buraco no portão e os cachorros tinham saído. Portão daqueles de lata fechado. Abriram na parte de baixo (…). Não tinha ninguém em casa na hora, mas as crianças estão chorando muito, querendo o Bingo",desabafa.