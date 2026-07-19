O Vale do Paraíba deve enfrentar mais uma sequência de dias com predomínio de sol, temperaturas elevadas para o inverno e baixos índices de umidade do ar.

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A previsão para esta segunda-feira (20) indica máximas de até 29°C em cidades da região, enquanto as madrugadas seguem mais frias, com termômetros próximos de 13°C. Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas podem ficar abaixo dos 10°C nas primeiras horas do dia.