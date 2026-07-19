O Vale do Paraíba deve enfrentar mais uma sequência de dias com predomínio de sol, temperaturas elevadas para o inverno e baixos índices de umidade do ar.
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A previsão para esta segunda-feira (20) indica máximas de até 29°C em cidades da região, enquanto as madrugadas seguem mais frias, com termômetros próximos de 13°C. Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas podem ficar abaixo dos 10°C nas primeiras horas do dia.
O cenário é provocado por um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul, que impede o avanço de frentes frias e reduz a formação de nuvens de chuva. Com isso, o fenômeno conhecido como veranico mantém o tempo seco e ensolarado em boa parte do interior paulista.
Além do calor durante as tardes, a umidade relativa do ar deve ficar próxima ou até abaixo de 30%, índice considerado preocupante para a saúde, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
O que é o veranico?
Apesar do nome, o veranico não representa a chegada antecipada do verão. O fenômeno é caracterizado por vários dias consecutivos de tempo seco, céu aberto e temperaturas acima da média para a estação.
Durante o inverno, essa condição costuma provocar grande diferença entre as temperaturas da madrugada e da tarde. O céu limpo favorece o resfriamento durante a noite, enquanto a incidência direta do sol acelera o aquecimento ao longo do dia, aumentando a chamada amplitude térmica.
Tempo seco exige atenção
A ausência de chuva por vários dias faz com que a vegetação fique mais seca, elevando significativamente o risco de queimadas em áreas rurais, terrenos baldios e margens de rodovias.
As condições também favorecem o ressecamento da pele, dos olhos e das vias respiratórias. Especialistas orientam que a população c evite atividades físicas nos horários mais quentes, utilize hidratantes e mantenha os ambientes bem ventilados.
Outro fator que merece atenção são as rajadas de vento, que podem ultrapassar 45 km/h em alguns pontos da região. Além de espalhar fumaça e facilitar a propagação de incêndios, os ventos podem derrubar galhos e levantar poeira.
Quando o tempo muda?
A permanência do veranico depende do enfraquecimento do sistema de alta pressão que atua sobre o Sudeste. Enquanto esse bloqueio permanecer, as frentes frias terão dificuldade para avançar pelo interior de São Paulo, mantendo o padrão de tempo firme e seco no Vale do Paraíba.
A orientação das autoridades é que a população evite qualquer tipo de queimada, não descarte bitucas de cigarro em áreas com vegetação e acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em caso de incêndio.