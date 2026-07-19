19 de julho de 2026
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VÍDEO: Mulher cai de janela e mobiliza bombeiros em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima foi socorrida em Ilhabela
Vítima foi socorrida em Ilhabela

Uma mulher de 34 anos sofreu uma queda de três a quatro metros de altura no bairro Barra Velha, em Ilhabela. O acidente ocorreu no sábado (18), às 19h40, em um local de difícil acesso na rua Buraco do Morcego.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima consciente e orientada. 

Após os primeiros socorros, ela foi transportada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à unidade hospitalar do município, onde se recupera.

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