Uma mulher de 34 anos sofreu uma queda de três a quatro metros de altura no bairro Barra Velha, em Ilhabela. O acidente ocorreu no sábado (18), às 19h40, em um local de difícil acesso na rua Buraco do Morcego.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima consciente e orientada.
Após os primeiros socorros, ela foi transportada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à unidade hospitalar do município, onde se recupera.