O Shopping Centro, em São José dos Campos, sedia um torneio de luta de braço que reunirá cerca de 100 atletas profissionais. A competição acontece a partir desta segunda-feira (20) e busca aproximar o público do esporte e atrair etapas oficiais dos campeonatos Paulista e Nacional para o município, por meio da Federação Brasileira de Luta de Braço.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As disputas se estendem até o dia 8 de agosto. O cronograma do evento também reserva uma categoria recreativa voltada especialmente para a participação dos pais.