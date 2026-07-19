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RODOVIA

AGORA: Acidente deixa 5 feridos na Dutra em Taubaté; 3 são graves

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Veículos envolvidos no acidente
Veículos envolvidos no acidente

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas feridas na manhã deste domingo (19), na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. O acidente aconteceu na altura do km 107 da pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 9h15, e mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e de resgate.

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De acordo com a PRF, a colisão envolveu dois automóveis, uma van e uma carreta composta por cavalo-trator e semirreboque. 

Com o trânsito congestionado, segundo a PRF, a carreta não conseguiu parar e iniciou o engavetamento. As vítimas são todas do automóvel que recebeu a primeira colisão.

O balanço preliminar aponta cinco vítimas. Três pessoas sofreram ferimentos graves e duas tiveram lesões leves.

Entre as vítimas, a mais grave é um adolescente de 13 anos. Também se feriram um menino de 3 anos e duas mulheres e um homem adulto. Todos foram socorridos e encaminhado para o Hospital Regional Taubaté.

Segundo a PRF, todos os envolvidos realizaram teste de etilômetro, com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Equipes de atendimento permaneceram no local prestando socorro e atuando para garantir a segurança da via. O acidente provocou impacto no trânsito da Via Dutra, uma das principais ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro, com reflexos no fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência.

A PRF informou que acompanha a ocorrência.

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