Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas feridas na manhã deste domingo (19), na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. O acidente aconteceu na altura do km 107 da pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 9h15, e mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e de resgate.
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De acordo com a PRF, a colisão envolveu dois automóveis, uma van e uma carreta composta por cavalo-trator e semirreboque.
Com o trânsito congestionado, segundo a PRF, a carreta não conseguiu parar e iniciou o engavetamento. As vítimas são todas do automóvel que recebeu a primeira colisão.
O balanço preliminar aponta cinco vítimas. Três pessoas sofreram ferimentos graves e duas tiveram lesões leves.
Entre as vítimas, a mais grave é um adolescente de 13 anos. Também se feriram um menino de 3 anos e duas mulheres e um homem adulto. Todos foram socorridos e encaminhado para o Hospital Regional Taubaté.
Segundo a PRF, todos os envolvidos realizaram teste de etilômetro, com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Equipes de atendimento permaneceram no local prestando socorro e atuando para garantir a segurança da via. O acidente provocou impacto no trânsito da Via Dutra, uma das principais ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro, com reflexos no fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência.
A PRF informou que acompanha a ocorrência.