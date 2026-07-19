Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas feridas na manhã deste domingo (19), na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. O acidente aconteceu na altura do km 107 da pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 9h15, e mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e de resgate.

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De acordo com a PRF, a colisão envolveu dois automóveis, uma van e uma carreta composta por cavalo-trator e semirreboque.