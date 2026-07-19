Um homem de 42 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (18), no bairro Jardim Azeredo, em Pindamonhangaba. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região da boca e da axila direita e precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h47 após denúncias de tiros na rua Jair Pereira da Silva. Quando os policiais chegaram ao endereço, a equipe do Samu já realizava os primeiros atendimentos à vítima.
Segundo a polícia, o homem não tinha condições de informar quem efetuou os disparos nem explicar as circunstâncias do ataque. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio de autoria desconhecida.
Local do crime ainda é investigado
As investigações apontam que a vítima foi encontrada caída dentro da garagem de um imóvel com o portão aberto. Conforme o registro policial, ele teria conseguido chegar ao local após ser baleado.
Testemunhas relataram que os disparos aconteceram em uma trilha, semelhante a uma viela, nas proximidades da rua Jair Pereira da Silva. No entanto, durante a vistoria, os policiais não encontraram cápsulas, estojos de munição, manchas de sangue ou qualquer outro vestígio que permitisse identificar com precisão o ponto onde o crime ocorreu.
Na garagem onde a vítima foi localizada também não havia marcas de sangue. O boletim informa que o proprietário do imóvel realizou a limpeza do local antes da chegada da polícia, o que dificultou a preservação de possíveis evidências. Não há qualquer indicação de envolvimento do morador com o crime.
Os policiais ainda realizaram buscas por câmeras de segurança nas imediações, mas não localizaram equipamentos que pudessem ter registrado a ação criminosa ou a fuga do responsável pelos disparos.
Autor permanece desconhecido
Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o autor, esclarecer a motivação do crime e reconstruir a dinâmica da tentativa de homicídio.
A polícia deverá ouvir testemunhas e moradores da região, além de analisar possíveis imagens de câmeras particulares que possam auxiliar na identificação do suspeito.
O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado pelas autoridades.