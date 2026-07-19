Um homem de 42 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (18), no bairro Jardim Azeredo, em Pindamonhangaba. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região da boca e da axila direita e precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h47 após denúncias de tiros na rua Jair Pereira da Silva. Quando os policiais chegaram ao endereço, a equipe do Samu já realizava os primeiros atendimentos à vítima.