Um jovem de 19 anos foi encontrado morto às margens do rio Jacuí, na região da Estrada Capivara, em Cunha, por volta das 20h de sábado (18). A vítima foi identificada como Joelson Marcos Pena Firme. Ele havia saído para andar de motocicleta e não era visto pela família desde aproximadamente às 15h.

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A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental e apura a hipótese de que ele tenha caído de uma ponte de madeira com cerca de três metros de altura antes de submergir no rio. Uma motocicleta também foi localizada dentro do rio, a poucos metros do corpo.