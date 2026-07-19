Um jovem de 19 anos foi encontrado morto às margens do rio Jacuí, na região da Estrada Capivara, em Cunha, por volta das 20h de sábado (18). A vítima foi identificada como Joelson Marcos Pena Firme. Ele havia saído para andar de motocicleta e não era visto pela família desde aproximadamente às 15h.
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A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental e apura a hipótese de que ele tenha caído de uma ponte de madeira com cerca de três metros de altura antes de submergir no rio. Uma motocicleta também foi localizada dentro do rio, a poucos metros do corpo.
Familiares acionaram a Polícia Militar e iniciaram buscas com o apoio de moradores da região. O corpo foi localizado horas depois nas águas do rio Jacuí, na zona rural do município.
O registro policial não aponta a participação de outra pessoa na morte. A causa definitiva depende dos laudos da perícia e do exame necroscópico.
Joelson foi encontrado no rio
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu o chamado de familiares da vítima após o desaparecimento. Um tio informou aos agentes que Joelson havia saído por volta das 15h para uma volta de motocicleta, mas não retornou.
Após diligências e buscas feitas por familiares e moradores, a vítima foi encontrada por volta das 20h no rio Jacuí. O ponto fica na região da Estrada Capivara, com acesso pela rodovia Paulo Virgínio, em Cunha.
Um policial militar informou que o homem que localizou a vítima amarrou o corpo junto à margem. A medida evitou que a correnteza o levasse para outro ponto antes da chegada das equipes responsáveis pela ocorrência.
O local foi preservado para o trabalho pericial. A Polícia Civil também determinou a coleta dos depoimentos das pessoas que participaram das buscas e tiveram contato com a área.
Causa da morte sob análise
As informações colhidas no local apontam, de forma preliminar, para uma possível queda de uma ponte de madeira sobre o curso de água. A estrutura teria cerca de três metros de altura.
A hipótese descrita no boletim indica que o jovem pode ter batido a cabeça contra alguma superfície após a queda. Depois, ele teria submergido e se afogado.
A perícia vai avaliar o local, as condições da ponte, a posição em que o corpo foi encontrado, possíveis lesões e a situação da motocicleta.
O exame necroscópico também deve apontar a causa da morte e ajudar a esclarecer se as lesões ocorreram antes ou durante a queda. A Polícia Civil poderá reunir novos depoimentos e outros elementos durante a apuração.
A motocicleta usada pela vítima foi encontrada submersa no mesmo curso de água, a poucos metros do corpo. O boletim não informa o modelo do veículo nem detalha os danos identificados.
A Polícia Civil requisitou perícia para o local, exame perinecroscópico e necropsia. A análise conjunta desses procedimentos deve indicar a causa exata da morte e a dinâmica do caso.