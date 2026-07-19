Um homem de 38 anos morreu na tarde de sábado (18) após sofrer uma queda enquanto realizava a poda de uma árvore na rua Condessa de Vimieiro, no bairro Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita de natureza acidental e será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.
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De acordo com o boletim de ocorrência, Jorge Lourenço da Silva executava o serviço de poda por volta das 14h55 quando caiu. Após o acidente, ele foi encontrado inconsciente e sem reagir a estímulos por pessoas que estavam no local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou à ocorrência por volta das 15h09. A equipe iniciou imediatamente os primeiros socorros e constatou que a vítima estava em parada cardiorrespiratória.
Após cerca de nove minutos de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, houve reversão inicial do quadro, sendo realizada a intubação orotraqueal.
Durante o atendimento, porém, Jorge voltou a sofrer uma nova parada cardiorrespiratória. Os profissionais retomaram as manobras de reanimação e o encaminharam ao Pronto-Socorro Municipal de Pindamonhangaba.
Equipe médica tentou salvar Jorge
Segundo o registro policial, o paciente deu entrada na unidade hospitalar ainda em processo de reanimação, com compressão torácica mecânica, intubação e ventilação manual.
A equipe médica prosseguiu com os protocolos de Suporte Avançado de Vida por aproximadamente 40 minutos, mas não foi possível restabelecer a circulação espontânea.
O óbito foi constatado às 16h15 pelo médico responsável pelo atendimento.
A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos para determinar a causa da morte. O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba como morte acidental.