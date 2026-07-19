"Quando é que a dor passa? Quando vou deixar realmente isso para trás? Quando a dor cessa?".

O desabafo publicado nas redes sociais por uma jovem vítima de estupro em Taubaté expôs as marcas profundas deixadas pela violência. Mãe de uma menina pequena, ela relatou o trauma vivido após afirmar ter sido atacada por um motociclista de aplicativo e descreveu o medo constante de voltar à rotina.

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