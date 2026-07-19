Uma operação conjunta realizada na tarde de sexta-feira (17) resultou na apreensão de 11 máquinas caça-níqueis em bares e adegas de Ilhabela, no Litoral Norte. A ação teve como foco o combate à exploração de jogos de azar no município.
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A fiscalização reuniu equipes da Prefeitura de Ilhabela e da Polícia Civil, com apoio da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro estabelecimentos comerciais.
Além das máquinas utilizadas para a prática ilegal, os policiais apreenderam quantias em dinheiro e aparelhos celulares que poderão auxiliar nas investigações.
De acordo com a Polícia Civil, dois homens e duas mulheres que estavam nos locais vistoriados passaram a ser investigados pela Delegacia de Ilhabela. O material recolhido será analisado durante o andamento do inquérito policial.
A operação faz parte das ações de fiscalização voltadas ao combate de atividades ilícitas no município, buscando coibir a exploração de jogos de azar e reforçar a segurança na cidade.
As investigações seguem em andamento para apurar a responsabilidade dos envolvidos e verificar a possível existência de outros estabelecimentos ligados à prática ilegal.