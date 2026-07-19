Uma operação conjunta realizada na tarde de sexta-feira (17) resultou na apreensão de 11 máquinas caça-níqueis em bares e adegas de Ilhabela, no Litoral Norte. A ação teve como foco o combate à exploração de jogos de azar no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A fiscalização reuniu equipes da Prefeitura de Ilhabela e da Polícia Civil, com apoio da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro estabelecimentos comerciais.