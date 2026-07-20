O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 561 vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades atendem a diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.
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O setor de serviços é o destaque, com 250 vagas para operador de telemarketing, sendo 50 delas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).
O comércio e a construção civil também apresentam grande demanda. Entre as funções com maior volume de contratação estão as de entrevistador de campo (40 vagas) e atendente de lanchonete (30). Na construção, há 27 postos abertos para pedreiro e 11 para servente de obras. Além disso, os cargos de técnico de enfermagem, ajudante de estruturas metálicas, controlador de acesso, cuidador de idosos, encanador, soldador e zelador registram 10 vagas cada um.
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Os interessados devem comparecer à sede do PAT munidos de documento de identidade, carteira de trabalho e, preferencialmente, currículo atualizado.
O posto fica na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos.