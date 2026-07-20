O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 561 vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades atendem a diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O setor de serviços é o destaque, com 250 vagas para operador de telemarketing, sendo 50 delas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).