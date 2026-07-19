O Vale do Paraíba começou o domingo (19) entre as regiões mais geladas do estado de São Paulo. Pindamonhangaba, Taubaté e Campos do Jordão figuram na lista das cidades com as menores temperaturas registradas nas primeiras horas do dia, reforçando o cenário de frio intenso que marcou o amanhecer em diversas regiões paulistas.
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De acordo com os dados meteorológicos, Pindamonhangaba registrou 4,8°C, a segunda menor temperatura do estado. Taubaté marcou 5,9°C, enquanto Campos do Jordão teve mínima de 8,5°C. A cidade mais fria foi Salesópolis, com apenas 3,7°C.
Apesar do frio nas primeiras horas do dia, a tendência é de mudança ao longo deste domingo. A atuação de uma massa de ar seco e estável mantém o tempo firme em todo o estado de São Paulo, sem previsão de chuva e com predomínio de sol entre poucas nuvens.
Temperatura sobe ao longo do dia
Na faixa leste, onde está localizado o Vale do Paraíba, as temperaturas permanecem mais amenas ao longo da tarde, com máximas entre 22°C e 28°C. A circulação de umidade vinda do oceano ajuda a reduzir o aquecimento em comparação com outras regiões paulistas.
Já no interior do estado, principalmente nas regiões oeste, norte e noroeste, os termômetros podem atingir entre 32°C e 36°C, evidenciando a grande amplitude térmica registrada neste período do inverno.
Outro ponto de atenção é a baixa umidade do ar. Nas regiões mais afastadas do litoral, os índices devem variar entre 20% e 35%, condição considerada de alerta e que aumenta o risco de queimadas.
No Vale do Paraíba, a umidade permanece em níveis mais confortáveis, entre 40% e 60%, enquanto no litoral pode superar 85% devido à influência da umidade marítima.
A orientação das autoridades é que a população mantenha boa hidratação, evite atividades físicas nos horários mais quentes nas regiões de baixa umidade e redobre os cuidados para prevenir incêndios em áreas de vegetação.
Temperaturas mínimas registradas neste domingo (19):
- Salesópolis: 3,7°C
- Pindamonhangaba: 4,8°C
- Taubaté: 5,9°C
- Campos do Jordão: 8,5°C