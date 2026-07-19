O Vale do Paraíba começou o domingo (19) entre as regiões mais geladas do estado de São Paulo. Pindamonhangaba, Taubaté e Campos do Jordão figuram na lista das cidades com as menores temperaturas registradas nas primeiras horas do dia, reforçando o cenário de frio intenso que marcou o amanhecer em diversas regiões paulistas.

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De acordo com os dados meteorológicos, Pindamonhangaba registrou 4,8°C, a segunda menor temperatura do estado. Taubaté marcou 5,9°C, enquanto Campos do Jordão teve mínima de 8,5°C. A cidade mais fria foi Salesópolis, com apenas 3,7°C.