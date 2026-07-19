Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na tarde de sábado (18), um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim São José 2. A ação ocorreu por volta das 14h40, durante patrulhamento da equipe na comunidade do CDD – bairro conhecido como ‘Cidade de Deus’, na zona leste da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pelos agentes.
Após a identificação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de tráfico de drogas.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento especializado têm como objetivo localizar criminosos procurados e combater a criminalidade, contribuindo para o aumento da segurança na cidade.