Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na tarde de sábado (18), um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim São José 2. A ação ocorreu por volta das 14h40, durante patrulhamento da equipe na comunidade do CDD – bairro conhecido como ‘Cidade de Deus’, na zona leste da cidade.

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Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pelos agentes.