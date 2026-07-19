Policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam drogas na região do Banhado, em São José dos Campos, na madrugada de sábado (18).

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A equipe patrulhava a Rua da Linha quando avistou suspeitos, que fugiram ao perceberem a presença da viatura. Em incursão pela viela e varredura numa área de mata, foi localizada uma sacola contendo 83 porções de maconha, 52 porções de dry, 22 porções de skunk. Além das drogas, foi encontrado um papel com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.