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CRIME SEXUAL

Motociclista de app é preso por estupro de passageira em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeito foi preso pela Polícia Militar
Suspeito foi preso pela Polícia Militar

Um motociclista por aplicativo foi preso pela Polícia Militar em Taubaté, na madrugada deste sábado (18), suspeito de estuprar uma passageira após uma corrida de moto. O crime aconteceu no bairro Cecap e o suspeito foi localizado poucas horas depois no bairro Ararretama, em Pindamonhangaba.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de estupro.

No local, a vítima contou aos policiais que havia solicitado uma corrida por aplicativo de motocicleta. Durante o trajeto, porém, o condutor teria alterado intencionalmente a rota prevista e seguido até uma área de mata, onde, segundo o relato, praticou o estupro mediante grave ameaça.

Após o crime, a mulher foi socorrida e encaminhada ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), onde recebeu atendimento médico.

PM prendeu suspeito em Pinda

Com as informações fornecidas pela vítima, incluindo os dados do veículo e do condutor obtidos pelo aplicativo, a Polícia Militar iniciou buscas imediatas. Um alerta foi repassado às equipes de patrulhamento, que seguiram até o endereço do suspeito em Pindamonhangaba.

O homem foi localizado e preso no bairro Ararretama. Em seguida, ele foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Militar destacou que a rápida identificação do suspeito foi possível graças às informações obtidas durante a ocorrência e reafirmou o compromisso da corporação com a proteção das vítimas e o combate aos crimes graves, atuando para garantir a segurança da população.

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