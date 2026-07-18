Um motociclista por aplicativo foi preso pela Polícia Militar em Taubaté, na madrugada deste sábado (18), suspeito de estuprar uma passageira após uma corrida de moto. O crime aconteceu no bairro Cecap e o suspeito foi localizado poucas horas depois no bairro Ararretama, em Pindamonhangaba.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de estupro.
No local, a vítima contou aos policiais que havia solicitado uma corrida por aplicativo de motocicleta. Durante o trajeto, porém, o condutor teria alterado intencionalmente a rota prevista e seguido até uma área de mata, onde, segundo o relato, praticou o estupro mediante grave ameaça.
Após o crime, a mulher foi socorrida e encaminhada ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), onde recebeu atendimento médico.
PM prendeu suspeito em Pinda
Com as informações fornecidas pela vítima, incluindo os dados do veículo e do condutor obtidos pelo aplicativo, a Polícia Militar iniciou buscas imediatas. Um alerta foi repassado às equipes de patrulhamento, que seguiram até o endereço do suspeito em Pindamonhangaba.
O homem foi localizado e preso no bairro Ararretama. Em seguida, ele foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça.
Em nota, a Polícia Militar destacou que a rápida identificação do suspeito foi possível graças às informações obtidas durante a ocorrência e reafirmou o compromisso da corporação com a proteção das vítimas e o combate aos crimes graves, atuando para garantir a segurança da população.