Um motociclista por aplicativo foi preso pela Polícia Militar em Taubaté, na madrugada deste sábado (18), suspeito de estuprar uma passageira após uma corrida de moto. O crime aconteceu no bairro Cecap e o suspeito foi localizado poucas horas depois no bairro Ararretama, em Pindamonhangaba.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de estupro.