18 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VÍDEO

Carro capota em acidente com Mustang em SJC; duas vítimas graves

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mustang ficou com a frente destruída
Mustang ficou com a frente destruída

Um carro capotou em um acidente de trânsito que também envolveu um veículo de luxo, um Ford Mustang, na tarde deste sábado (18), em São José dos Campos. Duas pessoas ficaram em estado grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O sinistro ocorreu na pista marginal sul via da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 155, em São José, por volta das 16h30.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), houve uma colisão traseira entre os dois automóveis, com duas vítimas graves -- um casal que estava no Cobalt.

O Mustang bateu em um Chevrolet Cobalt. Após a colisão, o Cobalt capotou e o Mustang colidiu contra o poste no canteiro. O outro veículo capotou e ficou tombado no meio da pista.

Equipes da concessionária RioSP atenderam a ocorrência. Eles usaram instrumentos para desencarcerar ocupantes do carro capotado.

A PRF informou que o condutor do Mustang saiu ileso do acidente. Ele se recusou a se submeter ao teste do etilômetro e foi encaminhado para a Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão vai tomar as medidas cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários