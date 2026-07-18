Um carro capotou em um acidente de trânsito que também envolveu um veículo de luxo, um Ford Mustang, na tarde deste sábado (18), em São José dos Campos. Duas pessoas ficaram em estado grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O sinistro ocorreu na pista marginal sul via da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 155, em São José, por volta das 16h30.