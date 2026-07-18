Um carro capotou em um acidente de trânsito que também envolveu um veículo de luxo, um Ford Mustang, na tarde deste sábado (18), em São José dos Campos. Duas pessoas ficaram em estado grave.
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O sinistro ocorreu na pista marginal sul via da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 155, em São José, por volta das 16h30.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), houve uma colisão traseira entre os dois automóveis, com duas vítimas graves -- um casal que estava no Cobalt.
O Mustang bateu em um Chevrolet Cobalt. Após a colisão, o Cobalt capotou e o Mustang colidiu contra o poste no canteiro. O outro veículo capotou e ficou tombado no meio da pista.
Equipes da concessionária RioSP atenderam a ocorrência. Eles usaram instrumentos para desencarcerar ocupantes do carro capotado.
A PRF informou que o condutor do Mustang saiu ileso do acidente. Ele se recusou a se submeter ao teste do etilômetro e foi encaminhado para a Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão vai tomar as medidas cabíveis.