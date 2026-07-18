Vídeo mostra como ficou o carro do homem de 63 anos que morreu na manhã deste sábado (18), após o veículo atingir a traseira de um caminhão parado na avenida Dom Pedro, nas proximidades do Via Vale Garden Shopping, em Taubaté. A vítima foi identificada inicialmente apenas pelo prenome Carlos.
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Com a força da colisão, o automóvel ficou parcialmente preso sob a carroceria do caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar o motorista das ferragens, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
De acordo com as primeiras informações, o caminhão havia sofrido uma pane mecânica e permanecia parado na via. Relatos iniciais apontam que o veículo estava em um trecho com proibição de parada e estacionamento e que não haveria sinalização de emergência visível para alertar os demais motoristas. Essas informações ainda serão confirmadas pela perícia.
Motorista do caminhão prestou depoimento
O motorista do caminhão permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Taubaté, onde prestou depoimento.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente. A perícia irá analisar a dinâmica da colisão, as condições de sinalização do caminhão, a visibilidade no trecho e outros fatores que possam ter contribuído para a batida.
Além dos laudos periciais, os investigadores poderão utilizar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades para esclarecer como ocorreu o acidente e definir eventuais responsabilidades.
A morte do idoso causou comoção entre familiares e pessoas que acompanharam o trabalho das equipes de resgate. O caso segue sob investigação.