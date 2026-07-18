Vídeo mostra como ficou o carro do homem de 63 anos que morreu na manhã deste sábado (18), após o veículo atingir a traseira de um caminhão parado na avenida Dom Pedro, nas proximidades do Via Vale Garden Shopping, em Taubaté. A vítima foi identificada inicialmente apenas pelo prenome Carlos.

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Com a força da colisão, o automóvel ficou parcialmente preso sob a carroceria do caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar o motorista das ferragens, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.