A Embraer estima que o mercado global de aviação comercial deverá demandar 8.500 aeronaves de até 150 assentos até 2045, movimentando cerca de US$ 650 bilhões (aproximadamente R$ 3,32 trilhões, na cotação atual do dólar).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A previsão foi divulgada neste sábado (18), no relatório Market Outlook 2026, que antecipa as tendências do setor antes do Farnborough Air Show, um dos principais eventos da indústria aeronáutica mundial.