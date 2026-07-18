Jovens de São José dos Campos e Jacareí terão a oportunidade de participar de um mutirão de formação para aprendizagem profissional na próxima terça-feira (22). A iniciativa, promovida pelo GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), busca preparar candidatos para o ingresso no mercado de trabalho por meio de um curso gratuito de qualificação.

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O encontro de apresentação do programa será realizado às 15h, no espaço BeCooper, localizado na rua Emílio Marelo, 54, no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.