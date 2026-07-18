Jovens de São José dos Campos e Jacareí terão a oportunidade de participar de um mutirão de formação para aprendizagem profissional na próxima terça-feira (22). A iniciativa, promovida pelo GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), busca preparar candidatos para o ingresso no mercado de trabalho por meio de um curso gratuito de qualificação.
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O encontro de apresentação do programa será realizado às 15h, no espaço BeCooper, localizado na rua Emílio Marelo, 54, no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.
A formação é destinada a jovens entre 18 e 22 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio e residam em São José dos Campos ou Jacareí. Embora as inscrições sejam abertas a todos os interessados que atendam aos critérios, candidatos oriundos da rede pública de ensino terão preferência no processo.
Com carga horária de 30 horas, o curso será ministrado por profissionais do GAMT, em encontros semanais definidos em conjunto com os participantes. Durante a capacitação, os alunos receberão orientações sobre comportamento em entrevistas de emprego, apresentação pessoal, competências valorizadas pelas empresas, proatividade e noções de tecnologia e inteligência artificial aplicadas ao mercado de trabalho.
Ao término da formação, os participantes passarão a integrar o banco de talentos do GAMT e poderão ser indicados para vagas de jovem aprendiz oferecidas por empresas parceiras nas duas cidades. A expectativa da organização é formar cerca de 70 jovens nesta primeira turma.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente pela plataforma Sympla (clique aqui). Quem não conseguir efetuar o cadastro pela internet poderá comparecer diretamente ao local do evento, onde receberá auxílio da equipe organizadora para concluir a inscrição.
SERVIÇO
Evento: Jornada GAMT – Formação Gratuita de Jovens Aprendizes
Data: 22 de julho
Horário: 15h
Local: Rua Emílio Marelo, 54, Jardim das Indústrias, São José dos Campos
Público-alvo: Jovens de 18 a 22 anos, cursando ou com Ensino Médio concluído, moradores de São José dos Campos ou Jacareí
Carga horária: 30 horas
Inscrições: Gratuitas, pela plataforma Sympla ou presencialmente no dia do evento.