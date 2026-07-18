A trajetória de um dos maiores nomes do jornalismo e da literatura do Vale do Paraíba será celebrada na próxima terça-feira (21), em São José dos Campos. A partir das 18h, a Livraria Mantiqueira recebe um sarau literário em homenagem a Zé Guilherme, jornalista, escritor, poeta e artista plástico que morreu na terça-feira (14), aos 67 anos, deixando um legado reconhecido na imprensa, na cultura e nas artes da região.
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O encontro será realizado na avenida Paulo Becker, 108, na Vila Adyana, e terá como proposta reunir amigos, leitores, escritores e amantes da poesia em uma celebração da vida e da obra de José Guilherme Rodrigues Ferreira, o eterno Zé Gui.
A programação contará com microfone aberto para que os participantes possam ler poemas, incluindo textos do próprio homenageado, além de obras de outros autores. A condução do sarau ficará por conta do poeta José Moraes, com participação musical de Alê Freitas.
Conhecido por cultivar amizades, incentivar novos escritores e promover encontros em torno da literatura, Zé Guilherme tinha uma relação especial com a Livraria Mantiqueira, espaço onde costumava conversar sobre livros, arte, história e jornalismo.
A homenagem acontece poucos dias após sua morte e busca preservar a memória de um profissional que fez da palavra sua principal ferramenta de transformação. Mais do que recordar sua trajetória, o evento pretende celebrar valores que marcaram sua vida: a poesia, a amizade, a cultura e o diálogo.
Luto oficial em São José dos Campos
Em reconhecimento à importância de Zé Guilherme para a cidade, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), decretou luto oficial de três dias.
Ao anunciar a homenagem, o prefeito destacou a relevância do jornalista para a história da cidade e do jornalismo brasileiro.
"São José perdeu hoje um dos grandes nomes do jornalismo. José Guilherme Rodrigues Ferreira, o Zé Gui, foi jornalista, escritor, pintor e poeta. Passou pelas maiores redações do país e escolheu São José para chamar de lar. A cidade ganhou muito com essa escolha", publicou Anderson nas redes sociais.
O prefeito também ressaltou que o legado deixado pelo jornalista é inestimável e destacou sua contribuição para a formação de gerações de profissionais da comunicação.
Carreira marcada pela excelência
Formado pela ECA (Escola de Comunicações e Artes) da USP (Universidade de São Paulo), Zé Guilherme construiu uma carreira em alguns dos principais veículos de comunicação do país.
Ao longo da trajetória, atuou em redações como O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, Rede Globo, Jornal da USP e Diário do Comércio, exercendo funções como repórter, editor, chefe de reportagem, produtor, diagramador e editor-chefe.
Nos últimos anos, ocupava o cargo de diretor de Jornalismo e era colunista do portal SPRioMais, onde continuava produzindo reportagens e análises voltadas à cultura, à história e ao cotidiano.
Literatura e amor por São José
Embora tenha nascido em Botucatu, Zé Guilherme escolheu São José dos Campos para viver desde o fim da década de 1970. Morador do Jardim das Indústrias, tornou-se uma referência na cidade por sua atuação cultural e pelo incentivo constante à leitura, às artes e à produção literária.
Entre suas principais obras estão São José dos Campos, várias rotas, um destino (2024), Asas pra que te quero – Instituto Tecnológico de Aeronáutica 1950-2020 (2022), O almofariz de Deméter (2020) e Vinhos no mar azul (2009), livro premiado na França com o Best World Cookbook Awards. Seu trabalho mais recente foi LOCI, coletânea que reúne parte de sua produção poética.
Para amigos e admiradores, o sarau representa mais do que uma homenagem. Será uma oportunidade de manter viva a memória de um profissional que dedicou a vida ao jornalismo, à literatura e à valorização da cultura regional, reunindo pessoas em torno da palavra, da arte e dos encontros que tanto marcaram sua trajetória.