A trajetória de um dos maiores nomes do jornalismo e da literatura do Vale do Paraíba será celebrada na próxima terça-feira (21), em São José dos Campos. A partir das 18h, a Livraria Mantiqueira recebe um sarau literário em homenagem a Zé Guilherme, jornalista, escritor, poeta e artista plástico que morreu na terça-feira (14), aos 67 anos, deixando um legado reconhecido na imprensa, na cultura e nas artes da região.

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O encontro será realizado na avenida Paulo Becker, 108, na Vila Adyana, e terá como proposta reunir amigos, leitores, escritores e amantes da poesia em uma celebração da vida e da obra de José Guilherme Rodrigues Ferreira, o eterno Zé Gui.