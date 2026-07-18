A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na madrugada deste sábado (18), durante uma operação de patrulhamento na área do Banhado, região central de São José dos Campos.

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A ação ocorreu na Rua da Linha, quando equipes da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos correram e conseguiram escapar por vielas da região.