A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na madrugada deste sábado (18), durante uma operação de patrulhamento na área do Banhado, região central de São José dos Campos.
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A ação ocorreu na Rua da Linha, quando equipes da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos correram e conseguiram escapar por vielas da região.
Durante as buscas, os policiais fizeram uma varredura nas proximidades de uma área de mata e localizaram uma sacola com diversas porções de entorpecentes, além de um papel com anotações que, segundo a PM, indicam a possível movimentação do tráfico de drogas no local.
Ao todo, foram apreendidas 83 porções de maconha, 52 porções de dry — uma variação concentrada da cannabis — e 22 porções de skunk, droga conhecida por apresentar alta concentração de THC.
Todo o material foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelos entorpecentes apreendidos.