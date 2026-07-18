Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (18) após roubar duas garrafas de uísque e agredir funcionários de uma loja de conveniência Oxxo, na avenida Doutor Adhemar de Barros, no Jardim São Dimas, região central de São José dos Campos.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de roubo em andamento. Ao chegarem ao estabelecimento, encontraram o suspeito imobilizado por funcionários da loja. O local apresentava diversas garrafas quebradas e vestígios de sangue pelo chão.
Segundo a investigação, o jovem entrou no estabelecimento e acessou a área restrita atrás do balcão de atendimento, de onde retirou duas garrafas de uísque Black Label de um litro cada, avaliadas em aproximadamente R$ 500. Quando foi abordado pelo gerente para devolver os produtos, passou a agir com violência para garantir a posse das bebidas e conseguir fugir.
Suspeito atacou funcionários
Ainda conforme o registro policial, durante a luta corporal, o suspeito utilizou as próprias garrafas de uísque para atacar o gerente e uma operadora de caixa. A funcionária foi atingida no pulso, sofrendo lesão e inchaço. Apesar das agressões, o gerente conseguiu conter o homem até a chegada da Polícia Militar.
O indiciado apresentava um ferimento na mão e relatou estar passando mal, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial, para avaliação médica antes de ser levado ao plantão policial. Em depoimento, ele confessou que pegou as garrafas sem intenção de pagar e afirmou já ter tentado praticar ação semelhante anteriormente na mesma unidade da rede de conveniência.
A operadora de caixa informou aos policiais que o suspeito já era conhecido pelos funcionários devido a ocorrências anteriores de furtos e agressões no estabelecimento. Segundo ela, em um episódio recente, o homem chegou a empurrá-la ao tentar subtrair bebidas da loja.
Polícia enquadrou caso como roubo impróprio
A Polícia Civil enquadrou o caso como roubo impróprio, uma vez que a violência foi empregada logo após a subtração dos produtos para assegurar a posse dos bens e facilitar a fuga. O delegado responsável também representou pela decretação da prisão preventiva do investigado.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, e as investigações terão continuidade.