Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (18) após roubar duas garrafas de uísque e agredir funcionários de uma loja de conveniência Oxxo, na avenida Doutor Adhemar de Barros, no Jardim São Dimas, região central de São José dos Campos.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de roubo em andamento. Ao chegarem ao estabelecimento, encontraram o suspeito imobilizado por funcionários da loja. O local apresentava diversas garrafas quebradas e vestígios de sangue pelo chão.