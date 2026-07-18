Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (18) após furtar uma motocicleta BMW G310 GS e provocar um acidente durante uma tentativa de fuga da Polícia Militar, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.
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De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 3h, quando equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento preventivo pela Avenida dos Evangélicos. Os policiais avistaram uma motocicleta BMW vermelha trafegando em alta velocidade e na contramão da via.
Os agentes deram ordem de parada ao motociclista, que desobedeceu à determinação e iniciou uma fuga pelas ruas da região. Durante o acompanhamento, o suspeito continuou dirigindo de forma perigosa, desrespeitando a sinalização de trânsito e colocando outros motoristas em risco.
Acidente em cruzamento
A perseguição terminou no cruzamento da Avenida dos Evangélicos com a rua Adonias da Silva, onde o motociclista avançou o sinal vermelho e atingiu lateralmente um Volkswagen Gol que cruzava o semáforo com a preferência.
No carro estavam dois homens, de 21 e 24 anos. Ambos sofreram ferimentos leves. Um deles teve uma lesão em uma das mãos, enquanto o outro apresentou escoriações. O veículo ficou com danos significativos na lateral esquerda, incluindo a porta, retrovisor e parte da estrutura da carroceria.
Após o acidente, os policiais abordaram o motociclista e constataram que a BMW estava funcionando por meio de ligação direta, sem a chave original. Durante a ocorrência, o suspeito apresentou versões contraditórias sobre a origem da motocicleta.
Suspeito com moto furtada
As investigações apontaram que o veículo havia acabado de ser furtado de uma residência, que apresentava sinais de arrombamento. A vítima ainda não havia registrado oficialmente o crime no momento da prisão, mas os policiais conseguiram confirmar indícios de que a motocicleta era produto de furto.
Segundo a Polícia Civil, o investigado também admitiu aos policiais que sabia da procedência suspeita da motocicleta. No interrogatório formal, entretanto, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
A autoridade policial destacou que o indiciado é reincidente, possui antecedentes relacionados a crimes patrimoniais e já respondia a medidas cautelares em regime aberto. Diante desse histórico e das circunstâncias da ocorrência, a prisão em flagrante foi mantida sem possibilidade de fiança na delegacia.
Desobediência
Além do furto qualificado, o caso também envolve investigação por desobediência, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e outras infrações que poderão ser confirmadas durante o andamento do inquérito.
A ação da Polícia Militar foi registrada pelas câmeras operacionais instaladas nos uniformes dos policiais. O suspeito permaneceu preso e foi encaminhado para audiência de custódia, quando a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão.