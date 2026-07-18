Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (18) após furtar uma motocicleta BMW G310 GS e provocar um acidente durante uma tentativa de fuga da Polícia Militar, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 3h, quando equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento preventivo pela Avenida dos Evangélicos. Os policiais avistaram uma motocicleta BMW vermelha trafegando em alta velocidade e na contramão da via.