Foi identificado como Carlos Roberto Alves, 46 anos, o motociclista que morreu na noite desta sexta-feira (17) após um grave acidente na rodovia Presidente Washington Luís (SP-062), em Aparecida.
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A colisão frontal entre a motocicleta Honda CG 160 Fan conduzida pela vítima e um Fiat Argo aconteceu na altura do km 172 da estrada.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 21h56 e encontraram a motocicleta no acostamento e o carro na pista contrária. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e confirmou a morte de Carlos Roberto ainda na rodovia.
A Polícia Científica realizou a perícia e analisou a cena do acidente, além dos dois veículos envolvidos. Após os trabalhos, os automóveis foram removidos e o corpo da vítima encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos.
Motorista diz que não teve tempo de desviar
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Fiat Argo, de 22 anos, afirmou que seguia no sentido Roseira–Aparecida quando, ao entrar em uma curva próxima ao acesso ao bairro Itaguaçu, percebeu o farol da motocicleta muito próximo. Segundo ele, não houve tempo para frear ou desviar, resultando na colisão frontal.
O motorista permaneceu no local, acionou o socorro e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. O veículo estava com a documentação regular.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. A investigação deverá contar com os laudos da perícia, análise das marcas deixadas na pista, dos danos nos veículos e imagens de câmeras de monitoramento e depoimentos de testemunhas, se houver.
O boletim de ocorrência informa ainda que Carlos Roberto não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No entanto, esse fator será apenas um dos elementos analisados durante a investigação e não determina, por si só, a causa da colisão.
Somente após a conclusão dos laudos periciais será possível estabelecer a dinâmica do acidente e apontar eventuais responsabilidades.