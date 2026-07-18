Foi identificado como Carlos Roberto Alves, 46 anos, o motociclista que morreu na noite desta sexta-feira (17) após um grave acidente na rodovia Presidente Washington Luís (SP-062), em Aparecida.

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A colisão frontal entre a motocicleta Honda CG 160 Fan conduzida pela vítima e um Fiat Argo aconteceu na altura do km 172 da estrada.