A investigação sobre a morte da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, ganhou novos desdobramentos neste sábado (18). A Polícia Civil confirmou que foi encontrado sangue humano na caminhonete da empresária Eliane Alves dos Santos, 46 anos, presa temporariamente por suspeita de envolvimento no crime.

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Além disso, a perícia identificou ao menos dois disparos de arma de fogo efetuados de dentro para fora do veículo, reforçando a hipótese de que os tiros ocorreram no interior da caminhonete.