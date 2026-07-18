A investigação sobre a morte da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, ganhou novos desdobramentos neste sábado (18). A Polícia Civil confirmou que foi encontrado sangue humano na caminhonete da empresária Eliane Alves dos Santos, 46 anos, presa temporariamente por suspeita de envolvimento no crime.
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Além disso, a perícia identificou ao menos dois disparos de arma de fogo efetuados de dentro para fora do veículo, reforçando a hipótese de que os tiros ocorreram no interior da caminhonete.
As informações foram divulgadas pelo delegado Tadeu Ricardo de Castro, um dos responsáveis pela investigação em São Sebastião, em entrevista ao G1. Segundo ele, os exames periciais descartam a possibilidade de um disparo acidental.
"A caminhonete tinha dois disparos de dentro para fora. Então, pelo menos dois disparos ocorreram dentro do carro, com muito sangue. Se os tiros não transfixaram o corpo, eles ficaram no corpo da dona Berenice ou foram descartados depois", afirmou o delegado ao G1.
Embora os laudos oficiais ainda não tenham sido concluídos, a Polícia Civil informou que recebeu do Instituto de Criminalística a confirmação de que o material encontrado no veículo é sangue humano. O resultado fortalece as investigações, que também reúnem imagens de câmeras de monitoramento, registros de radares e outras provas coletadas ao longo das últimas semanas.
Corpo foi localizado em Angra dos Reis
Também neste sábado (18), a Polícia Civil confirmou oficialmente que o corpo encontrado na tarde de sexta-feira (17), em uma área de mata de difícil acesso em Angra dos Reis (RJ), é da cozinheira Berenice.
A identificação foi realizada pelo filho da vítima ainda na noite de sexta-feira. O corpo permanece no IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exames que deverão apontar a causa da morte.
A cozinheira estava desaparecida desde o dia 30 de junho, quando deixou o restaurante onde trabalhava, em Ubatuba, no Litoral Norte, e não foi mais vista.
O cadáver foi localizado por equipes do GPR (Grupo de Pronta Resposta), do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que atuavam em apoio à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião.
O corpo estava em um penhasco de difícil acesso, preso a uma árvore, nas proximidades da Serra d'Água, às margens da rodovia RJ-155, em um trecho conhecido como Estrada de Lídice. O resgate mobilizou policiais e bombeiros dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Polícia investiga motivação
De acordo com o delegado de São Sebastião, a principal linha de investigação aponta para um desentendimento entre Berenice e a empresária relacionado ao encerramento do contrato de trabalho.
Segundo a investigação, a cozinheira pretendia realizar uma rescisão amigável e receber cerca de R$ 4 mil em direitos trabalhistas. Já a empresária teria informado que pagou aproximadamente R$ 900 em dinheiro, sem apresentar comprovantes da transação.
"Essa é a primeira linha de motivação que a gente trabalha. Não descartamos outras possibilidades, mas essa foi a primeira hipótese que surgiu durante a investigação", explicou o delegado ao G1.
Apesar disso, a Polícia Civil informou que outras motivações continuam sendo analisadas e que nenhuma hipótese foi descartada.
Investigação continua
As investigações seguem em andamento e a Polícia Civil acredita que pelo menos mais uma pessoa possa ter participado da ocultação do corpo da cozinheira.
A empresária Eliane Alves dos Santos deverá ser novamente interrogada nos próximos dias, antes da conclusão desta etapa do inquérito policial.
Novos laudos periciais, incluindo os exames realizados no corpo da vítima, deverão contribuir para esclarecer a dinâmica do crime e subsidiar as próximas medidas da investigação.