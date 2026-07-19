O São José Basketball confirmou neste sábado (18) a contratação do armador norte-americano Manny Payton para reforçar a equipe na temporada 2026/27. Aos 28 anos e com 1,83 metro de altura, o jogador fará sua primeira experiência no basquete brasileiro após passagens por equipes de diversos países da América Latina e da Europa.

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Payton chega ao clube após conquistar o título da Liga Colombiana pelo Toros del Valle, de Cali, onde foi um dos principais destaques da competição. O armador encerrou o campeonato como o quarto maior cestinha, com média de 19,5 pontos por partida, além de liderar a estatística de aproveitamento nos arremessos de três pontos, convertendo 40,6% das tentativas e média de 3,2 bolas de longa distância por jogo.