O São José Basketball confirmou neste sábado (18) a contratação do armador norte-americano Manny Payton para reforçar a equipe na temporada 2026/27. Aos 28 anos e com 1,83 metro de altura, o jogador fará sua primeira experiência no basquete brasileiro após passagens por equipes de diversos países da América Latina e da Europa.
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Payton chega ao clube após conquistar o título da Liga Colombiana pelo Toros del Valle, de Cali, onde foi um dos principais destaques da competição. O armador encerrou o campeonato como o quarto maior cestinha, com média de 19,5 pontos por partida, além de liderar a estatística de aproveitamento nos arremessos de três pontos, convertendo 40,6% das tentativas e média de 3,2 bolas de longa distância por jogo.
Além do bom desempenho do perímetro, o atleta registrou 58% de aproveitamento nos arremessos de dois pontos e 82% nos lances livres. Antes de atuar na Colômbia, também defendeu clubes da Argentina, Chile, República Dominicana, Equador, Irlanda e México, além da equipe universitária de Framingham State, nos Estados Unidos.
Jogador destaca tradição do clube e qualidade do NBB
Ao comentar sua chegada ao Brasil, Manny Payton afirmou que a história do São José Basketball e a torcida pesaram na decisão de aceitar a proposta. O armador também ressaltou a força técnica do Novo Basquete Brasil (NBB) no cenário continental.
"O que me atrai no São José é a cultura que o clube construiu ao longo dos anos e, claro, a torcida. Estou empolgado para jogar nesta liga, pois nunca atuei aqui antes. Por onde passei, sempre ouvi que a liga brasileira é uma das melhores da América do Sul", afirmou.
O norte-americano também estabeleceu metas para a temporada.
"Quero ajudar a equipe a disputar o campeonato e conquistar o maior número possível de vitórias. Pessoalmente, espero me tornar um dos melhores jogadores do país e conquistar uma vaga no Jogo das Estrelas", declarou.
Elenco segue em formação
Manny Payton é o quarto reforço confirmado pelo São José Basketball para a temporada 2026/27. O clube já havia anunciado a renovação do ala-pivô Léo Cravero e as contratações do pivô Paulo Scheuer e do ala Derick Machado.
A comissão técnica, liderada pelo treinador Cristiano Ahmed, também permanece para a nova temporada.
Em 2026, a equipe disputará duas competições: o Campeonato Paulista, com início previsto para 6 de agosto, e o NBB, cuja abertura está programada para meados de outubro.
Campeonato Paulista terá oito equipes
O regulamento do Campeonato Paulista de 2026 prevê a participação de oito clubes, que se enfrentarão em turno único na fase classificatória. Todos os participantes avançam aos playoffs, com as quartas de final disputadas em séries melhor de três jogos. Já as semifinais e a decisão serão realizadas em melhor de cinco partidas.
Agenda de jogos do São José Basketball no Campeonato Paulista
06/08 (quinta-feira) – 19h30
São José x Paulistano
Ginásio Linneu de Moura
08/08 (sábado) – 16h
Corinthians x São José
São Paulo
12/08 (quarta-feira) – 20h
Mogi x São José
Mogi das Cruzes
16/08 (domingo) – 11h
São José x Osasco
Ginásio Linneu de Moura
19/08 (quarta-feira) – 19h30
Bauru x São José
Bauru
23/08 (domingo) – 11h
São José x Sesi Franca
Ginásio Linneu de Moura
27/08 (quinta-feira) – 19h30
São José x Pinheiros
Ginásio Linneu de Moura