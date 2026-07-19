O São José estreia na Copa Paulista na tarde desta segunda-feira (20), a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Assim, a Águia do Vale volta a campo três meses depois da despedida da Série A-2 do Campeonato Paulista, quando não conseguiu o acesso.
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Agora, o time da região estará no grupo D, um quadrangular, que ainda tem Esporte Clube São Bernardo e o Santo André. Nestes confronto contra três times do Grande ABCD, o São José quer ficar com uma das duas vagas da chave para a segunda fase. Pelo regulamento, os melhores terceiros colocados também se classificam.
Para o São José, o principal objetivo do torneio é conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Para isso, precisa conquistar o título e ter a prioridade na escolha, já que a outra vaga é para a Copa do Brasil: o campeão escolhe qual dos dois irá jogar.
Time troca de comando técnico
No entanto, durante a pré-temporada, a diretoria da SAF que comanda o futebol a Águia precisou trocar o técnico. Isso porque Jorge Castilho recebeu proposta do Água Santa e trocou de clube. Assim, o São José anunciou Wilson Junior para o lugar.
E também será o início do trabalho do executivo de futebol Rodrigo Pastana, contratado após a Série A-2. Ele volta ao clube da região depois de 14 anos, já que teve cargo parecido em 2012, quando não teve sucesso na A-2 daquele ano.
Com um elenco reformulado, a Águia quer fazer bonito e, também, já montar uma base para o ano que vem, na A-2. O reforço mais recente contratado foi o atacante Micael, de 20 anos, que era do Sport (PE)
Já o Azulão, que este ano disputou a Série A-4 e não conquistou o acesso, deverá ser a ‘zebra’ do grupo. Isso porque terá um elenco muito jovem, com muitos atletas do sub-20. No dia 10, anunciou a contratação do técnico Marcos Bruno para comandar um time que também é totalmente reformulado em relação ao primeiro semestre.
Inclusive, no último jogo-treino realizado, o time do ABC encarou o Cruzeiro, da Série A do Brasileiro, na Toca da Raposa, e levou uma goleada por 9 a 0.
No jogo de logo mais, Gustavo Holanda Souza será o árbitro da partida. E haverá transmissão ao vivo pelos canais de YouTube Metrópoles e Xsports.