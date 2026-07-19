O São José estreia na Copa Paulista na tarde desta segunda-feira (20), a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Assim, a Águia do Vale volta a campo três meses depois da despedida da Série A-2 do Campeonato Paulista, quando não conseguiu o acesso.

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Agora, o time da região estará no grupo D, um quadrangular, que ainda tem Esporte Clube São Bernardo e o Santo André. Nestes confronto contra três times do Grande ABCD, o São José quer ficar com uma das duas vagas da chave para a segunda fase. Pelo regulamento, os melhores terceiros colocados também se classificam.