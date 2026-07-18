O adolescente que morreu em acidente registrado na madrugada deste sábado (18), na Estrada Municipal do Goiabal, em Pindamonhangaba, foi identificado como Dennys Goes da Silva, de 17 anos, estudante e morador do bairro Goiabal. Outro adolescente, de 16 anos, ficou ferido e foi socorrido. A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência.

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De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 0h49 após moradores encontrarem os dois jovens caídos na estrada. Antes da chegada dos policiais, testemunhas já haviam acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).