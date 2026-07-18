O adolescente que morreu em acidente registrado na madrugada deste sábado (18), na Estrada Municipal do Goiabal, em Pindamonhangaba, foi identificado como Dennys Goes da Silva, de 17 anos, estudante e morador do bairro Goiabal. Outro adolescente, de 16 anos, ficou ferido e foi socorrido. A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência.
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De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 0h49 após moradores encontrarem os dois jovens caídos na estrada. Antes da chegada dos policiais, testemunhas já haviam acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Dennys não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local. O outro adolescente recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma unidade de saúde. O boletim de ocorrência não informa o estado de saúde da vítima.
A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Científica, que realizou a coleta de vestígios para auxiliar na investigação e esclarecer a dinâmica do acidente.
Motocicleta desapareceu
Segundo relato de familiares do adolescente sobrevivente, Dennys havia saído de motocicleta e passou na residência do amigo para que os dois dessem uma volta. No entanto, quando as equipes policiais chegaram ao local, o veículo já não estava mais na estrada.
Durante a perícia, os policiais encontraram apenas um retrovisor de motocicleta sob o corpo do adolescente. A peça foi recolhida e será submetida à análise técnica para verificar se pode contribuir com a investigação.
Até o momento, não há informações sobre quem retirou a motocicleta do local, em que momento isso ocorreu ou qual seria o destino do veículo. Também não existe confirmação da participação de outro veículo na ocorrência.
Polícia Civil investiga o caso
O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita de natureza acidental e colisão. O corpo de Dennys foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que poderão auxiliar na definição da causa da morte.
As investigações continuam e deverão reunir laudos periciais, depoimentos e demais provas para esclarecer como ocorreu o acidente e se houve a participação de terceiros.