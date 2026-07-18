As inscrições para o concurso público da Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, foram prorrogadas. Os interessados podem se inscrever até este domingo (19) no site da FCC (Fundação Carlos Chagas) – clique aqui.
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Organizado pela FCC, o certame oferece 68 vagas imediatas para cargos de níveis técnico (19) e superior (49), contemplando diversas áreas de atuação voltadas à gestão pública, conservação ambiental, engenharia, tecnologia, comunicação, administração e áreas técnicas.
As remunerações iniciais chegam a R$ 11.294,14 para os cargos de Engenharia e Arquitetura e a R$ 10.354 para os cargos de Advogado, Contador e Analista (com exceção de Analista de Gestão – Pedagogia, com remuneração de R$ 10 mil). Para os cargos de nível técnico, a remuneração inicial é de R$ 5.117.
Entre as oportunidades de nível superior estão vagas para Administração, Economia, Estatística, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Jornalismo, Comunicação Social, Psicologia, Pedagogia, Oceanografia, Medicina Veterinária, Biologia, Ecologia, Gestão Ambiental, Geografia, Ciências Sociais, Relações Internacionais, Turismo, Direito, Ciências Contábeis, Arquitetura e diversas especialidades de Engenharia.
Já para o nível técnico, o concurso contempla oportunidades para Técnico em Administração, Técnico em Mecânica (voltado à manutenção automotiva e de máquinas pesadas) e Técnico em Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Controle Ambiental e Florestas.
Como participar
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato no site da Fundação Carlos Chagas, até as 23h59 do dia 16 de julho. O valor da inscrição é de R$ 79 para os cargos de curso técnico de nível médio e de R$ 114 para os cargos de nível superior.
Para participar, o candidato deve ler atentamente o edital, preencher o formulário eletrônico de inscrição, realizar o envio da fotografia exigida e efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.
As provas objetivas e discursivas estão previstas para 30 de agosto na cidade de São Paulo, com horário e locais a serem divulgados posteriormente pela FCC, conforme cronograma do concurso. O certame avaliará conhecimentos gerais e específicos de acordo com o cargo escolhido, seguindo os conteúdos programáticos estabelecidos no edital.