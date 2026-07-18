As inscrições para o concurso público da Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, foram prorrogadas. Os interessados podem se inscrever até este domingo (19) no site da FCC (Fundação Carlos Chagas) – clique aqui.

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Organizado pela FCC, o certame oferece 68 vagas imediatas para cargos de níveis técnico (19) e superior (49), contemplando diversas áreas de atuação voltadas à gestão pública, conservação ambiental, engenharia, tecnologia, comunicação, administração e áreas técnicas.