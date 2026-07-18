A Prefeitura de Guararema publicou o edital do Concurso Público nº 01/2026, que oferece vagas para diferentes áreas da administração municipal. Organizado pela Fundação Vunesp, o certame reúne oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 16.825,52.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a administração municipal, o concurso tem como objetivo recompor o quadro de servidores e garantir a continuidade da prestação de serviços públicos à população, fortalecendo setores considerados essenciais.