A Prefeitura de Guararema publicou o edital do Concurso Público nº 01/2026, que oferece vagas para diferentes áreas da administração municipal. Organizado pela Fundação Vunesp, o certame reúne oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 16.825,52.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a administração municipal, o concurso tem como objetivo recompor o quadro de servidores e garantir a continuidade da prestação de serviços públicos à população, fortalecendo setores considerados essenciais.
As inscrições estarão abertas entre 10h do dia 22 de julho e 23h59 de 27 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O edital completo, com a relação de cargos, requisitos, jornada de trabalho, remuneração e etapas do processo seletivo, também está disponível no portal oficial da Prefeitura de Guararema e no Quadro de Editais Digital do Paço Municipal (clique aqui).
Vagas no concurso
Entre as vagas com maior remuneração estão os cargos de Médico III – Clínico Geral e Médico III – Ginecologista, ambos com jornada de 20 horas semanais e salário inicial de R$ 16.825,52. Também há oportunidades para Médico I – Ginecologista e Médico I – Psiquiatra Pediátrico, com carga horária de 16 horas por semana e vencimentos de R$ 13.460,42.
Na área da saúde, o concurso ainda contempla vagas para Farmacêutico, Analista de Saúde nas especialidades de Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional, além de Técnico em Farmácia, Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.
Para os cargos de nível superior da área da saúde, a remuneração inicial é de R$ 5.546,90, enquanto o cargo de Técnico em Farmácia oferece salário de R$ 3.697,90.
A educação também está entre os setores contemplados. O edital prevê vagas para Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental, Professor de Educação Física, Professor de Arte e Professor de Inglês, todos com jornada de 30 horas semanais e salário inicial de R$ 4.468,29.
Outra oportunidade é para o cargo de Fiscal Tributário, destinado a profissionais com formação superior em áreas como Economia, Ciências Contábeis, Administração e Engenharia. A remuneração prevista é de R$ 5.546,90.
Taxas de inscrição
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido para cada função. Os candidatos aos cargos de nível médio pagarão R$ 80, enquanto as vagas de nível superior terão taxa de R$ 100.
A expectativa é de grande procura pelas vagas, principalmente devido aos salários oferecidos e à diversidade de oportunidades em áreas estratégicas da administração pública. As provas estão previstas para ocorrer em outubro, conforme o cronograma estabelecido pela Fundação Vunesp.