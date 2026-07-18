A Embraer projeta um mercado estimado em US$ 650 bilhões – R$ 3,32 trilhões na cotação atual do dólar – para a venda de jatos comerciais de até 150 assentos pelos próximos em 20 anos.

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O documento foi divulgado neste sábado (18), com as perspectivas de mercado (Market Outlook 2026) da Embraer. O relatório foi divulgado antes do Farnborough Air Show, que acontece na próxima semana.