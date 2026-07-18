A Embraer projeta um mercado estimado em US$ 650 bilhões – R$ 3,32 trilhões na cotação atual do dólar – para a venda de jatos comerciais de até 150 assentos pelos próximos em 20 anos.
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O documento foi divulgado neste sábado (18), com as perspectivas de mercado (Market Outlook 2026) da Embraer. O relatório foi divulgado antes do Farnborough Air Show, que acontece na próxima semana.
A companhia prevê demanda para 8.500 aeronaves de até 150 assentos até 2045 para o mercado em geral. O valor dos pedidos está estimado em US$ 650 bilhões para o período. A China deverá liderar o crescimento anual de receita por passageiros por quilômetro (RPK) e a América do Norte deverá liderar as entregas de jatos.
O documento apresenta análises de variáveis e tendências globais em sete regiões do mundo que impactam a demanda por novas aeronaves. O documento também analisa o segmento de aeronaves cargueiras com capacidade abaixo de 40 toneladas, incluindo uma previsão de conversões de aeronaves de passageiros.
Fluxo de passageiros deve mudar
Na introdução do Market Outlook 2026, Arjan Meijer, presidente e CEO da Aviação Comercial da Embraer, destaca que mudanças na forma como pessoas, capital e mercadorias se movimentam globalmente devem impactar os fluxos futuros de passageiros aéreos.
“A expansão de polos avançados de manufatura e de cadeias de valor regionais está gerando uma demanda sustentada por rotas eficientes e de alta frequência entre centros econômicos emergentes,” disse.
Meijer também observa que mudanças nas preferências dos consumidores estão impulsionando a demanda por maior conectividade das malhas aéreas em mercados de menor porte, especialmente no setor de turismo, o que favorece a demanda por aeronaves com capacidade inferior a 150 assentos.
Destaques da análise em números
O tráfego global de passageiros, medido por receitas por passageiros por quilômetro (RPK), deve crescer 3,7% anualmente até 2045. A China liderará entre as sete regiões globais.
Expansão Anual da RPK por região
5,2% China
4,6% Oriente Médio
4,4% África
4,3% América Latina e Caribe
4,1% Ásia-Pacífico
2,7% Europa
2,0% América do Norte
Participação em RPK (2045)
40% Ásia-Pacífico + China
37% Europa + América do Norte
Demanda global por jatos de até 150 assentos
8.500 unidades
Valor de mercado de novas aeronaves
USD 650 bilhões (R$ 3,32 trilhões)
Entregas de jatos – 8.500 (% por região)
2.670: América do Norte (31%)
1.870: Europa/CIS (22%)
1.470: China (17%)
1.050: Ásia Pacífico (13%)
740: América Latina (9%)
370: África (4%)
330: Oriente Médio (4%)