A Parker Hannifin anunciou o fechamento da unidade de Jacareí. A informação foi comunicada ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região nesta sexta-feira (17).
Segundo a entidade, a fábrica emprega cerca de 100 trabalhadores e a decisão prevê o desligamento ou a transferência dos funcionários da planta.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Diante do anúncio, o sindicato convocou uma assembleia com os trabalhadores para a próxima segunda-feira (20), às 6h30, em frente à fábrica. No mesmo dia, às 14h, está prevista uma reunião entre representantes da empresa e da entidade sindical.
Empresa cita otimização operacional
De acordo com o sindicato, a Parker informou que, "buscando otimização operacional", decidiu encerrar as atividades da unidade de Jacareí. Ainda segundo o comunicado recebido pela entidade, a medida "implicará no desligamento ou transferência de empregados vinculados a esta unidade".
A empresa produz válvulas destinadas aos setores agrícola e de máquinas.
Sindicato critica decisão
O Sindicato dos Metalúrgicos afirmou que o fechamento foi comunicado sem negociação prévia com a entidade e informou que buscará abrir diálogo com a empresa para discutir alternativas que preservem os empregos.
Segundo o sindicato, a prioridade é negociar a manutenção dos postos de trabalho dos cerca de 100 metalúrgicos que atuam na unidade de Jacareí.
Assembleia e reunião
A assembleia convocada pelo sindicato ocorrerá na segunda-feira (20), às 6h30, na porta da fábrica.
Também na segunda-feira, às 14h, representantes da empresa e do sindicato têm uma reunião agendada para discutir os impactos da decisão e os próximos passos relacionados aos trabalhadores.