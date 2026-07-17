A Parker Hannifin anunciou o fechamento da unidade de Jacareí. A informação foi comunicada ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região nesta sexta-feira (17).

Segundo a entidade, a fábrica emprega cerca de 100 trabalhadores e a decisão prevê o desligamento ou a transferência dos funcionários da planta.

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