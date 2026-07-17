A Prefeitura de São José dos Campos entregou um novo espaço esportivo e de lazer no Jardim Mariana I, ampliando as opções de convivência, prática de atividades físicas e recreação para moradores da região leste.

Projetado para atender pessoas de todas as idades, o Espaço Esportivo Comunitário Francisco Carlos Flora de Toledo reúne infraestrutura moderna e ambientes voltados ao esporte, ao lazer e ao bem-estar. Entre os destaques estão a quadra de futebol com grama sintética, meia quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, playground com piso emborrachado, mesas de piquenique, espaço de convivência, pergolado, bancos de descanso e iluminação em LED.

O novo equipamento público incentiva a ocupação dos espaços urbanos pela comunidade, promovendo integração entre as famílias, atividades ao ar livre e mais qualidade de vida. A iniciativa também fortalece a prática esportiva como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento das crianças e dos jovens.

Partida de futebol estreou a quadra de grama sintética do novo Espaço Esportivo Comunitário no Jardim Mariana 1 - Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A área leva o nome de Francisco Carlos Flora de Toledo, o "Chicão", em homenagem ao importante personagem da história do basquete joseense, reconhecido por sua dedicação ao esporte e à formação de atletas na cidade.

A entrega faz parte dos investimentos da Prefeitura na revitalização e criação de espaços públicos em diferentes regiões de São José dos Campos, garantindo ambientes modernos, acessíveis e seguros para que a população possa praticar esportes, conviver e aproveitar momentos de lazer perto de casa.