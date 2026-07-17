A Embraer anunciou nesta sexta-feira (17) que a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA, na sigla em inglês) certificou a tecnologia de sistema de alerta de excursão de pista, conhecido como Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), para a família de aeronaves E-Jet E2.

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A certificação foi concedida após a recente aprovação do ROAAS pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no Brasil, representando mais um importante marco na implementação dessa inovação em segurança.