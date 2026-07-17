A Embraer anunciou nesta sexta-feira (17) que a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA, na sigla em inglês) certificou a tecnologia de sistema de alerta de excursão de pista, conhecido como Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), para a família de aeronaves E-Jet E2.
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A certificação foi concedida após a recente aprovação do ROAAS pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no Brasil, representando mais um importante marco na implementação dessa inovação em segurança.
Segundo a Embraer, o ROAAS é uma tecnologia projetada para ajudar a prevenir ultrapassagens dos limites da pista durante operações de pouso. O sistema baseado em energia monitora continuamente as condições da aeronave e calcula o desempenho de pouso em tempo real, tanto durante a aproximação, quanto após o contato com a pista. Quando um risco potencial é identificado, o sistema emite alertas para aumentar a consciência situacional da tripulação e apoiar decisões mais seguras.
Essa inovação utiliza algoritmos desenvolvidos pela própria Embraer, capazes de calcular o desempenho de pouso da aeronave e avaliar sua capacidade de parar com segurança dentro do comprimento de pista disponível.
“A segurança é a maior prioridade da Embraer, e a certificação do ROAAS pela EASA representa uma importante conquista para o programa E2, em conformidade e dentro do prazo do requisito obrigatório da autoridade europeia de aviação”, disse Luís Carlos Affonso, vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico da Embraer.
“Essa tecnologia inovadora reforça nosso compromisso de avançar continuamente na segurança da aviação, por meio de soluções práticas e inteligentes que apoiam os pilotos e ajudam a prevenir excursões de pista.”
Sistema aumenta 'consciência da situação'
O ROAAS foi desenvolvido para fornecer às tripulações maior consciência situacional e informações práticas, permitindo uma tomada de decisão proativa, sempre que as margens de desempenho de pouso se tornam reduzidas.
Os principais benefícios do ROAAS incluem: maior consciência situacional da tripulação sobre as margens de desempenho de pouso; redução do risco de ultrapassagem dos limites da pista; capacidade de alerta preditivo em tempo real; e melhoria da segurança operacional.
“A certificação da EASA amplia a disponibilidade do ROAAS para operadores de E2 em toda a Europa e em outras regiões que reconhecem aprovações da EASA, fortalecendo ainda mais a posição da família E-Jet E2 como uma das aeronaves de corredor único mais avançadas e seguras do mercado”, disse a Embraer.