Tem datas que merecem ser celebradas de um jeito especial. E, para mim, aniversário de casamento tem que ser assim: boa comida, um bom vinho, um lugar acolhedor e a companhia de quem faz a vida valer a pena.
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Neste ano, eu e minha esposa Adriana escolhemos comemorar nossos 23 anos de casamento na Donna Pinha, da minha querida amiga, a Chef Anouk, em Santo Antônio do Pinhal. E, sinceramente, foi uma daquelas experiências que a gente guarda na memória.
Começamos com uma massa de cogumelos simplesmente deliciosa, cheia de sabor e preparada no ponto certo. Depois veio uma tilápia incrivelmente empanada, crocante por fora, suculenta por dentro, acompanhada de um purê de mandioquinha tão cremoso que parecia um abraço em forma de comida.
Para completar, uma boa taça de vinho, um ambiente charmoso e acolhedor, cercado pela tranquilidade da serra. Não precisava de mais nada. Afinal, as melhores comemorações são aquelas em que tudo combina: a comida, o lugar, o clima e, principalmente, a pessoa que está ao seu lado.
Celebrar 23 anos de casamento ao lado da Adriana, em um lugar tão especial, tornou esse momento ainda mais marcante. São memórias como essa que nos lembram que a felicidade está nos detalhes: em uma boa conversa, em uma refeição preparada com carinho e no privilégio de compartilhar a vida com quem amamos.
Se você está procurando um destino para celebrar uma data especial, seja um aniversário de casamento, um jantar romântico ou simplesmente viver uma experiência gastronômica inesquecível, coloque a Donna Pinha na sua lista. Tenho certeza de que você também vai se encantar.
Brindar ao amor em um lugar assim torna qualquer comemoração ainda mais especial.