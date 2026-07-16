Tem datas que merecem ser celebradas de um jeito especial. E, para mim, aniversário de casamento tem que ser assim: boa comida, um bom vinho, um lugar acolhedor e a companhia de quem faz a vida valer a pena.

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Neste ano, eu e minha esposa Adriana escolhemos comemorar nossos 23 anos de casamento na Donna Pinha, da minha querida amiga, a Chef Anouk, em Santo Antônio do Pinhal. E, sinceramente, foi uma daquelas experiências que a gente guarda na memória.