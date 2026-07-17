A expectativa da Edge Group é manter todos os funcionários da Akaer e acelerar o crescimento da empresa brasileira de engenharia aeroespacial após a conclusão da aquisição anunciada nesta quinta-feira (16). Além da garantia de continuidade das operações, a Akaer informou que não há previsão de cortes no quadro de funcionários. Pelo contrário: a empresa projeta ampliar suas atividades nos próximos anos.

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A negociação prevê a compra de 100% da Akaer pela Edge, conglomerado dos Emirados Árabes Unidos especializado em tecnologia avançada e defesa. O valor da operação não foi divulgado e a conclusão do negócio ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores e do cumprimento das condições previstas no contrato.