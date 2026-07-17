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AQUISIÇÃO

Compra da Akaer: Edge promete manter empregos em SJC e crescer

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Empresa de São José, Akaer foi vendida para grupo dos Emirados Arábes Unidos
Empresa de São José, Akaer foi vendida para grupo dos Emirados Arábes Unidos

A expectativa da Edge Group é manter todos os funcionários da Akaer e acelerar o crescimento da empresa brasileira de engenharia aeroespacial após a conclusão da aquisição anunciada nesta quinta-feira (16). Além da garantia de continuidade das operações, a Akaer informou que não há previsão de cortes no quadro de funcionários. Pelo contrário: a empresa projeta ampliar suas atividades nos próximos anos.

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A negociação prevê a compra de 100% da Akaer pela Edge, conglomerado dos Emirados Árabes Unidos especializado em tecnologia avançada e defesa. O valor da operação não foi divulgado e a conclusão do negócio ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores e do cumprimento das condições previstas no contrato.

Em comunicado, o diretor-geral e CEO da Edge Group, Hamad Al Marar, destacou que a preservação da equipe brasileira é uma das prioridades da companhia durante o processo de integração.

"A Akaer agrega uma profunda capacidade de engenharia à Edge. Trata-se de uma equipe altamente especializada, com três décadas de experiência na execução de programas aeroespaciais complexos. Nossa prioridade é garantir a continuidade para os colaboradores da Akaer, seus programas e seus clientes, ao mesmo tempo em que construímos uma base sólida para o crescimento de longo prazo", afirmou.

Sede em São José dos Campos

A Akaer reforçou que continuará operando normalmente a partir do Brasil, mantendo sua estrutura de governança local em São José dos Campos, cidade onde foi fundada em 1992.

Segundo a empresa, a aquisição representa uma oportunidade para expandir sua atuação internacional sem alterar sua identidade ou sua gestão no país.

Além de afastar a possibilidade de demissões, a empresa informou que o cenário projetado é justamente o oposto: a expectativa é de crescimento da operação, impulsionado pelo acesso a novos mercados, investimentos e programas internacionais desenvolvidos em parceria com a Edge.

Expansão internacional

Para a Edge, a aquisição fortalece sua presença estratégica na América Latina e amplia sua capacidade de engenharia em projetos de alta complexidade. O grupo passará a contar com uma base consolidada de desenvolvimento tecnológico no Brasil e com profissionais especializados em todas as etapas do ciclo de vida de produtos, desde a concepção até a industrialização.

Em entrevista à CNN Brasil, o diretor financeiro (CFO) da Edge, Rodrigo Torres, afirmou que a compra faz parte da estratégia de ampliar a atuação do conglomerado no mercado brasileiro e incorporar competências consideradas essenciais para seus programas de defesa e tecnologia.

A expectativa é acelerar projetos estratégicos, principalmente nas áreas de sistemas aéreos não tripulados (UAVs), optrônica, sensores eletro-ópticos, tecnologias infravermelhas e soluções espaciais.

A Edge também já detém 50% da SIATT, empresa brasileira especializada em armamentos inteligentes e sistemas de alta tecnologia com unidades em São José dos Campos e Caçapava. O grupo também controla a Condor, fabricante de equipamentos não letais. O grupo mantém ainda uma série de projetos com a Marinha, entre eles o desenvolvimento dos mísseis antinavio MANSUP e MANSUP-ER.

Três décadas de engenharia

Com mais de 30 anos de atuação, a Akaer é uma das principais empresas brasileiras de engenharia aeroespacial. Ao longo de sua história, acumulou mais de 10 milhões de horas de engenharia e participou de alguns dos programas mais importantes da indústria aeronáutica mundial.

Entre os projetos desenvolvidos estão o caça Gripen NG, da Saab; o jato de treinamento Hürjet, da Turkish Aerospace; as aeronaves Super Tucano, KC-390, Legacy 450 e 500, além das famílias ERJ-E1 e ERJ-E2, da Embraer. A empresa também participou do desenvolvimento do Boeing 747-8, da aeronave B-250 da Calidus e da modernização dos aviões P-3 Orion da Força Aérea Brasileira.

A parceria entre Akaer e Edge já existia antes da aquisição, especialmente em projetos de desenvolvimento e industrialização de sistemas não tripulados. Segundo as empresas, esse histórico de colaboração criou uma base sólida para ampliar a integração das operações.

Com a manutenção da governança local, a preservação dos empregos e a perspectiva de expansão dos negócios, a expectativa é que a Akaer fortaleça sua posição como uma das principais empresas brasileiras de engenharia aeroespacial, ampliando sua presença no mercado internacional a partir de São José dos Campos.

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