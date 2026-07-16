A Embraer entregou nesta quinta-feira (16) a primeira aeronave multimissão de transporte C-390 Millennium à Força Aérea da República Tcheca durante uma cerimônia oficial realizada na Base Aérea de Praga-Kbely.
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A entrega ocorre apenas 20 meses após a assinatura do contrato de aquisição, destacando a capacidade da Embraer de atender às necessidades operacionais de seus clientes. Os valores não foram divulgados.
O evento de entrega contou com a presença do ministro da Defesa da República Tcheca, Jaromír Zůna, do chefe do Estado-Maior Geral das Forças Armadas Tchecas, general Miroslav Hlaváč, do comandante da Força Aérea Tcheca, general Petr Tománek, e de Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança (foto abaixo).
“O C-390 Millennium proporciona à Força Aérea Tcheca uma nova e importante capacidade de transporte aéreo, permitindo o deslocamento de cargas pesadas e de grandes dimensões por longas distâncias, ao mesmo tempo em que fortalece nosso apoio às operações da OTAN e à resposta a emergências em nosso território”, afirmou o comandante da 24ª Base Aérea de Transporte, brigadeiro-general Jaroslav Falta.
“A entrega representa um importante marco para as Forças Armadas da República Tcheca. Esta aeronave amplia significativamente nossa capacidade de transportar pessoal, equipamentos e assistência humanitária, tanto em apoio às necessidades nacionais quanto ao lado de nossos aliados da OTAN. O C-390 fortalecerá a prontidão, a flexibilidade e a eficácia operacional de nossas forças armadas por muitos anos”, disse Jaromír Zůna.
“O programa se beneficiou do envolvimento forte e contínuo da indústria tcheca, cuja contribuição foi fundamental e continuará crescendo juntamente com o sucesso do programa. Com o C-390, a República Tcheca fortalecerá ainda mais suas capacidades operacionais, e a Embraer estará ao seu lado – hoje, amanhã e nas próximas décadas”, afirmou Bosco da Costa Junior.
Com esta primeira entrega, a República Tcheca junta-se a um grupo crescente de países que operam o C-390 Millennium, reforçando a posição da aeronave como o novo padrão em transporte aéreo tático de médio porte.
Além da Força Aérea Brasileira, a aeronave multimissão de última geração foi selecionada pelas forças aéreas de Portugal, Hungria, República da Coreia, Holanda, Áustria, República Tcheca, Uzbequistão, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia e Lituânia.