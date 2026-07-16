A Embraer entregou nesta quinta-feira (16) a primeira aeronave multimissão de transporte C-390 Millennium à Força Aérea da República Tcheca durante uma cerimônia oficial realizada na Base Aérea de Praga-Kbely.

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A entrega ocorre apenas 20 meses após a assinatura do contrato de aquisição, destacando a capacidade da Embraer de atender às necessidades operacionais de seus clientes. Os valores não foram divulgados.