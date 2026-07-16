O Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos ultrapassou nesta semana a marca de 4 mil ocorrências atendidas nos últimos 5 anos de operação.

O número contempla principalmente os atendimentos realizados pelas equipes das forças de segurança, mas também as ocorrências das equipes da Mobilidade Urbana, Fiscalização de Posturas, Apoio Social, Manutenção da Cidade e Defesa Civil.

A Prefeitura já iniciou o processo de modernização e expansão do CSI, que será concluído até o final deste ano com mais 505 câmeras, totens com câmeras complementando a segurança nas escolas municipais, câmeras nas principais vias e entroncamentos da área rural, câmeras das viaturas com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) e bodycams para os guardas civis municipais com integração no CSI.

O CSI é um sistema que opera 24 horas por dia, com monitoramento em tempo real através das atuais 1.186 câmeras inteligentes espalhadas pela cidade. Este número será ampliado para 1.691 até o fim do processo de expansão.

Equipado com tecnologia de ponta, possui câmeras com alcance de até 5 km. Muitas operam em alta definição (HD) e algumas em 4K, garantindo clareza e detalhamento das imagens.

O sistema permite rastrear veículos e suspeitos em tempo real, inclusive de outras cidades, por meio do reconhecimento automático de placas.

Atualmente, mais de 3 milhões e 500 mil placas são lidas diariamente pelas câmeras inteligentes, que realizam reconhecimento facial, rastreamento de pessoas, objetos e veículos, detecção de movimento e análise de tempo de permanência.

No ano passado, São José avançou mais uma vez na modernização da segurança pública com a implantação da plataforma Muralha Digital Sentry, utilizada em mais de 130 municípios brasileiros e que foi integrada ao trabalho do CSI.

Essa sinergia possibilita o compartilhamento de informações em tempo real, aumentando a agilidade das operações, fortalecendo investigações e tornando os municípios mais inteligentes, colaborativos e preparados para respostas rápidas.

Com a utilização das câmeras do CSI, foram ampliadas em 902% as autuações por descarte irregular de resíduos em áreas públicas, deixando a cidade mais limpa e bonita.

O bom resultado é fruto do aumento da fiscalização com o apoio das câmeras do CSI. De janeiro a dezembro do ano passado, foram 381 autuações em flagrante, sendo 256 delas com o auxílio direto do CSI. No mesmo período de 2024, foram 38 autuações.

Referência em segurança pública em todo o Brasil, São José dos Campos continua reduzindo de forma constante e progressiva os indicadores criminais. Segundo levantamento do Governo do Estado, em abril deste ano a cidade não registrou nenhum roubo de veículo.

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram registrados 12 roubos de veículos, uma média mensal de 3 ocorrências.

Os números do primeiro trimestre deste ano estão entre os menores desde 2001, quando começou a série histórica.