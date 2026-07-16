16 de julho de 2026
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Faculdade oferece oficinas gratuitas de férias no Vale; SAIBA

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Com vagas limitadas, cursos são gratuitos e participantes receberão certificado
Com vagas limitadas, cursos são gratuitos e participantes receberão certificado

As férias de julho podem ser uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades profissionais. Pensando nisso, as unidades da Faculdade Anhanguera em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba promovem uma programação gratuita de férias, aberta à comunidade.

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As atividades acontecem entre os dias 21 e 30 de julho e reúnem oficinas práticas sobre inteligência artificial, primeiros socorros, saúde mental, oratória, empregabilidade, estética, microbiologia, direito e medicina veterinária. Além de ampliar conhecimentos, a iniciativa permite que os participantes conheçam a infraestrutura, os laboratórios e a metodologia de ensino da instituição.

As vagas são limitadas, os cursos são gratuitos e todos os participantes receberão certificado.

 

São José dos Campos

Local: Faculdade Anhanguera – Av. João Batista de Souza Soares, 4121
Inscrições pelo link

21 de julho | 9h e 19h
Massagem facial
Desenvolvimento de Produtos Cosméticos
Manejo e contenção de cão e gato
Primeiros Socorros
Microbiologia do dia a dia
Noções introdutórias ao Direito
Currículo e Mercado de Trabalho
Promoção à dignidade e direitos nas múltiplas formas de envelhecer

 

Taubaté

Local: Faculdade Anhanguera – Av. Charles Schneider, 585
Inscrições pelo link

21 de julho | 19h   
Do Zero à IA: Produtividade Turbinada com IA
Primeiros Socorros e Emergências

23 de julho | 19h   
Saúde Mental e Psicossociais: alinhados à NR-1
Oratória: A Arte de Falar em Público

 

Jacareí

Local: Faculdade Anhanguera - Rua Santa Catarina, número 75, Vila Pinheiro
Inscrições pelo link

22 de julho | 19h 
Do Zero à IA: produtividade turbinada com IA

29 e 30 de julho | 18h   
Lei Lucas – Primeiros Socorros Infantil

 

Pindamonhangaba

Local: Faculdade Anhanguera – Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344
Inscrições pelo link

21 de julho | 19h   
Oratória: a arte de falar em público
Saúde Mental – Conheça as mudanças da nova NR-1

23 de julho | 19h   
Do Zero a IA
Primeiros Socorros

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