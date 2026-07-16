As férias de julho podem ser uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades profissionais. Pensando nisso, as unidades da Faculdade Anhanguera em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba promovem uma programação gratuita de férias, aberta à comunidade.

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As atividades acontecem entre os dias 21 e 30 de julho e reúnem oficinas práticas sobre inteligência artificial, primeiros socorros, saúde mental, oratória, empregabilidade, estética, microbiologia, direito e medicina veterinária. Além de ampliar conhecimentos, a iniciativa permite que os participantes conheçam a infraestrutura, os laboratórios e a metodologia de ensino da instituição.