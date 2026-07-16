As férias de julho podem ser uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades profissionais. Pensando nisso, as unidades da Faculdade Anhanguera em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba promovem uma programação gratuita de férias, aberta à comunidade.
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As atividades acontecem entre os dias 21 e 30 de julho e reúnem oficinas práticas sobre inteligência artificial, primeiros socorros, saúde mental, oratória, empregabilidade, estética, microbiologia, direito e medicina veterinária. Além de ampliar conhecimentos, a iniciativa permite que os participantes conheçam a infraestrutura, os laboratórios e a metodologia de ensino da instituição.
As vagas são limitadas, os cursos são gratuitos e todos os participantes receberão certificado.
São José dos Campos
Local: Faculdade Anhanguera – Av. João Batista de Souza Soares, 4121
Inscrições pelo link
21 de julho | 9h e 19h
Massagem facial
Desenvolvimento de Produtos Cosméticos
Manejo e contenção de cão e gato
Primeiros Socorros
Microbiologia do dia a dia
Noções introdutórias ao Direito
Currículo e Mercado de Trabalho
Promoção à dignidade e direitos nas múltiplas formas de envelhecer
Taubaté
Local: Faculdade Anhanguera – Av. Charles Schneider, 585
Inscrições pelo link
21 de julho | 19h
Do Zero à IA: Produtividade Turbinada com IA
Primeiros Socorros e Emergências
23 de julho | 19h
Saúde Mental e Psicossociais: alinhados à NR-1
Oratória: A Arte de Falar em Público
Jacareí
Local: Faculdade Anhanguera - Rua Santa Catarina, número 75, Vila Pinheiro
Inscrições pelo link
22 de julho | 19h
Do Zero à IA: produtividade turbinada com IA
29 e 30 de julho | 18h
Lei Lucas – Primeiros Socorros Infantil
Pindamonhangaba
Local: Faculdade Anhanguera – Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344
Inscrições pelo link
21 de julho | 19h
Oratória: a arte de falar em público
Saúde Mental – Conheça as mudanças da nova NR-1
23 de julho | 19h
Do Zero a IA
Primeiros Socorros