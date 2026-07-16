As férias escolares estão começando junto de um grande reforço com uma programação especial no Museu Interativo de Ciências (MIC) e na Casa Encantada, espaço do Complexo Santos Dumont. As atividades são gratuitas e voltadas para as crianças, jovens e famílias, unindo ciência, cultura, criatividade e diversão.

As bibliotecas municipais também têm programação especial, para participar é necessário fazer agendamento prévio. Todas as atrações são gratuitas.

As férias no Museu Interativo de Ciências acontecem entre os dias 14 à 25 de julho. O museu funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O agendamento individual é obrigatório e deve ser feito por formulário online. O agendamento garante acesso ao térreo, à Sala da Vida e à parte inferior do planetário. Para participar das sessões do planetário (na cúpula), do Show de Ciências e das oficinas, é necessário retirar senha no início de cada período, pela manhã, a partir das 9h, e à tarde, a partir das 12h.

Confira:

Show de Ciências (Livre - 40 vagas)

Realizado por alunos da Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP), o Show de Ciências apresenta experimentos interativos de forma divertida.

Horários:

14 a 17/07 – 10h, 13h, 14h, 15h e 16h

18/07 (sábado) – 10h, 11h e 12h

21 a 24/07 – 10h, 13h, 14h, 15h e 16h

25/07 (sábado) – 10h, 11h e 12h



Sessões de Planetário (Livre - 40 vagas)

Com duração aproximada de 30 minutos, as sessões de Planetário conduzem os visitantes por uma viagem pelo Universo por meio de projeções em alta definição na cúpula de 360°.

Horários:

14 a 17/07 – 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h

18/07 (sábado) – 10h, 11h e 12h

21 a 24/07 – 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h

25/07 (sábado) – 10h, 11h e 12h



Oficinas:

Oficina de Fósseis (a partir de 6 anos - 20 vagas - 3° andar)

Horários:

14 a 17/07 – 15h

21 a 24/07 – 15h



Oficina de Slime (a partir de 5 anos - 40 vagas)

Horários:

14 a 17/07 – 15h

21 a 24/07 – 15h



Oficina Horta em Casa (a partir de 10 anos - 12 vagas)

Horário:

18/07 – 10h



Férias na Encantada

As férias na Encantada irá acontecer entre os dias 14 à 24 de julho de terça a sexta-feira, na casa de Santos Dumont, que fica localizada dentro do Parque Santos Dumont.

As atividades são voltadas para crianças de 4 a 14 anos e para as famílias que querem aproveitar o período de férias que acontecem em dois períodos: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A programação inclui oficinas educativas inspiradas na história da aviação, com apoio de parceiros e monitores especializados.

Inscrições

As inscrições para as oficinas são feitas no local, na entrada da Casa Encantada, com distribuição de vagas por ordem de chegada. Os responsáveis recebem orientações sobre as atividades disponíveis no dia e, após as oficinas, as crianças também podem participar da visita monitorada ao espaço.

A programação completa do Férias na Encantada 2026 oferece uma opção de lazer educativo durante o recesso escolar, unindo diversão, cultura e aprendizado em um dos espaços mais tradicionais de São José dos Campos.