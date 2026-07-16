Depois da apresentação e entrega de um novo uniforme escolar, com modelagem de tecido e aparência totalmente reformulados, a Prefeitura de Jacareí avança com a distribuição do kit com peças de inverno para ampliar o conforto e a proteção das crianças da rede municipal. Os itens são disponibilizados para estudantes do ensino fundamental, com entregas organizadas pelas próprias escolas.

O kit “Conforto” é composto por uma blusa de agasalho, duas calças de agasalho e uma camiseta de manga longa. Entregue anteriormente, o kit “Dia a Dia” conta com três camisetas de manga curta, duas bermudas ou dois shorts saia.

Em ambos os kits, os uniformes seguem as cores azul e verde, conforme demanda de pais e responsáveis para a substituição da cor branca. A jaqueta e as camisetas ainda ganharam a ilustração de um jacaré, com o objetivo de tornar a roupa mais lúdica e convidativa para os estudantes. O tecido dos uniformes também foi substituído para uma opção mais confortável, para tornar a rotina das crianças ainda mais agradável.

“Recebemos uma devolutiva muito positiva de mães, pais e responsáveis pelas crianças em relação ao novo uniforme. Agora, com o inverno, trabalhamos para que todos estejam quentinhos e protegidos. Esse cuidado faz parte do nosso compromisso de fortalecer a permanência dos estudantes na escola e oferecer um ambiente cada vez mais acolhedor para a aprendizagem”, afirmou a secretária de Educação, Ana Cristina Monteiro.

No total, a Prefeitura adquiriu mais de 12 mil kits com novos uniformes escolares, sob investimento de cerca de R$ 3,5 milhões. O uso do uniforme escolar promove a rápida identificação das crianças e benefícios como promoção de igualdade social e economia financeira para as famílias. A etiqueta das roupas também destaca o número 180, disque denúncia em caso de violência doméstica ou familiar.