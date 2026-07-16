Um homem foi encontrado morto, sem roupas, dentro de um córrego no bairro Pousada do Vale, na região leste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (16). A vítima ainda não foi identificada, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
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Segundo informações obtidas por OVALE, o corpo estava de bruços na água, em meio à vegetação aquática e próximo a tubulações de saída de água. O homem possuía tatuagem em pelo menos um dos braços, característica que poderá auxiliar no processo de identificação.
Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia.
Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima nem informaram se havia sinais aparentes de violência. A causa da morte será esclarecida por exames periciais e pela investigação conduzida pela Polícia Civil.
O caso foi registrado e será apurado pela Delegacia de Polícia Civil de São José dos Campos.
*Matéria em atualização.