16 de julho de 2026
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CORPO EM CÓRREGO

Homem achado morto em SJC estava sem roupa; polícia investiga

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi encontrado morto, sem roupas, dentro de um córrego no bairro Pousada do Vale, na região leste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (16). A vítima ainda não foi identificada, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

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Segundo informações obtidas por OVALE, o corpo estava de bruços na água, em meio à vegetação aquática e próximo a tubulações de saída de água. O homem possuía tatuagem em pelo menos um dos braços, característica que poderá auxiliar no processo de identificação.

Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima nem informaram se havia sinais aparentes de violência. A causa da morte será esclarecida por exames periciais e pela investigação conduzida pela Polícia Civil.

O caso foi registrado e será apurado pela Delegacia de Polícia Civil de São José dos Campos.

*Matéria em atualização.

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