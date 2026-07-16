O ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto voltou a ser preso para cumprir, em regime fechado, a pena de 10 anos e seis meses de reclusão por lavagem de dinheiro.

A condenação está relacionada ao esquema de superfaturamento de contratos de merenda escolar e medicamentos, investigado pelo MPF (Ministério Público Federal). O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira (15), após a rejeição de todos os recursos apresentados pela defesa.

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