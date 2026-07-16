O empresário Thiago Brennand foi condenado pela Justiça de Porto Feliz (SP) a 31 anos de prisão, além de três anos de detenção, por uma série de crimes praticados contra uma ex-companheira. A sentença, proferida em primeira instância, também determina o pagamento de R$ 100 mil por danos morais à vítima. A defesa ainda pode recorrer da decisão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a sentença, Brennand foi condenado por dois crimes de estupro, além de lesão corporal, coação no curso do processo, registro não autorizado de ato sexual íntimo e divulgação de cena de estupro.
Um dos pontos considerados mais graves pelo Judiciário envolve o relato da vítima de que foi obrigada a tatuar as iniciais do empresário no próprio corpo. Conforme consta no processo, ela encontrou um tatuador já aguardando na residência de Brennand e recusou o procedimento diversas vezes. No entanto, afirmou que acabou aceitando por medo das consequências.
Ainda segundo o depoimento, após a tatuagem ser feita, o empresário costumava tocar o local para provocar dor, comportamento que foi analisado durante a instrução do processo.
O caso ganhou repercussão nacional em 2022, quando a vítima tornou públicas as denúncias de agressões. A partir das acusações, a investigação foi retomada e reuniu um amplo conjunto de provas.
Juiz ouviu vítima e testemunhas
Durante o andamento da ação, o juiz responsável ouviu a vítima, cerca de 30 testemunhas e os réus envolvidos. Ao final, Brennand foi condenado por parte das acusações, absolvido em relação a outros fatos investigados e teve a prisão preventiva mantida até o trânsito em julgado da ação.
Atualmente, Thiago Brennand está detido na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, o novo "presídio dos famosos" na região. A transferência para a unidade prisional do interior paulista ocorreu neste ano, por decisão do sistema penitenciário do Estado de São Paulo.
A nova condenação amplia a lista de processos e sentenças já enfrentadas pelo empresário na Justiça brasileira em decorrência de denúncias de violência contra mulheres.