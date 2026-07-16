O empresário Thiago Brennand foi condenado pela Justiça de Porto Feliz (SP) a 31 anos de prisão, além de três anos de detenção, por uma série de crimes praticados contra uma ex-companheira. A sentença, proferida em primeira instância, também determina o pagamento de R$ 100 mil por danos morais à vítima. A defesa ainda pode recorrer da decisão.

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De acordo com a sentença, Brennand foi condenado por dois crimes de estupro, além de lesão corporal, coação no curso do processo, registro não autorizado de ato sexual íntimo e divulgação de cena de estupro.