16 de julho de 2026
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ACIDENTE

Após pane nos freios, caminhão tomba na Tamoios, em Paraibuna

Por Jesse Nascimento | Paraibuna
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Artesp
Caminhão tombado na Rodovia dos Tamoios
Caminhão tombado na Rodovia dos Tamoios

Um caminhão Volvo VM 270 tombou após uma pane no sistema de freios no km 78 da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, na manhã desta quinta-feira (16). As três pessoas envolvidas saíram ilesas, mas o acidente bloqueou a faixa 2 e o acostamento no sentido Litoral Norte, exigiu uma interdição total por 26 minutos e provocou 1,6 km de congestionamento.

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A ocorrência começou por volta das 8h13 na pista sul da SP-099. Segundo o registro operacional da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o caminhão ocupava a faixa 2 quando apresentou a falha mecânica.

Diante da perda dos freios, o motorista direcionou o veículo contra o talude às margens da rodovia para tentar uma parada de emergência e evitar consequências mais graves. Após o choque, o caminhão tombou sobre a faixa 2.

A classificação operacional da ocorrência foi moderada por causa da interdição parcial superior a 30 minutos. Até a atualização das 10h45, a faixa 2 e o acostamento ainda constavam como bloqueados.

O caminhão trafegava no sentido sul, em direção ao Litoral Norte, quando uma pane afetou o sistema de freios. O relato da ocorrência aponta que o motorista levou o veículo até o talude como medida de emergência.

O choque permitiu a redução do deslocamento, mas o caminhão perdeu a estabilidade e tombou sobre a faixa da direita. O registro não cita colisão com outro veículo.

A Artesp contabilizou três pessoas ilesas. Não houve informação sobre encaminhamento ao hospital ou necessidade de atendimento médico posterior.

Bloqueios na Tamoios

A faixa 2 e o acostamento do sentido sul tiveram bloqueio parcial a partir das 8h13. Os veículos passaram pela faixa 1 durante parte do atendimento.

Às 9h59, as equipes fecharam todas as faixas e o acostamento para o destombamento do caminhão. A interdição total terminou às 10h25, após a conclusão da retirada do veículo.

O bloqueio integral durou 26 minutos. Depois dessa etapa, a faixa 1 voltou a receber o fluxo, mas a faixa 2 e o acostamento permaneceram sob interdição para limpeza e demais serviços operacionais.

Uma equipe de conservação foi chamada para retirar resíduos e verificar as condições da pista. O registro não informa se houve queda da carga nem revela o produto transportado.

O proprietário da transportadora autorizou o destombamento com a carga dentro do caminhão, sem a chegada da seguradora ao ponto do acidente.

O trânsito ficou congestionado por 1,6 km no sentido Litoral. A fila se estendeu entre os quilômetros 76,9 e 78,5 da Rodovia dos Tamoios.

A redução de duas faixas para apenas uma diminuiu a capacidade do trecho. A interdição total para o destombamento também reteve o fluxo até a conclusão da operação.

Mesmo após a reabertura da faixa 1, o trânsito pode levar algum tempo para voltar ao ritmo normal. A fila acumulada precisa passar pelo ponto do acidente antes da redução do congestionamento.

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