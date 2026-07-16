Um caminhão Volvo VM 270 tombou após uma pane no sistema de freios no km 78 da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, na manhã desta quinta-feira (16). As três pessoas envolvidas saíram ilesas, mas o acidente bloqueou a faixa 2 e o acostamento no sentido Litoral Norte, exigiu uma interdição total por 26 minutos e provocou 1,6 km de congestionamento.

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A ocorrência começou por volta das 8h13 na pista sul da SP-099. Segundo o registro operacional da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o caminhão ocupava a faixa 2 quando apresentou a falha mecânica.