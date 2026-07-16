Um caminhão Volvo VM 270 tombou após uma pane no sistema de freios no km 78 da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, na manhã desta quinta-feira (16). As três pessoas envolvidas saíram ilesas, mas o acidente bloqueou a faixa 2 e o acostamento no sentido Litoral Norte, exigiu uma interdição total por 26 minutos e provocou 1,6 km de congestionamento.
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A ocorrência começou por volta das 8h13 na pista sul da SP-099. Segundo o registro operacional da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o caminhão ocupava a faixa 2 quando apresentou a falha mecânica.
Diante da perda dos freios, o motorista direcionou o veículo contra o talude às margens da rodovia para tentar uma parada de emergência e evitar consequências mais graves. Após o choque, o caminhão tombou sobre a faixa 2.
A classificação operacional da ocorrência foi moderada por causa da interdição parcial superior a 30 minutos. Até a atualização das 10h45, a faixa 2 e o acostamento ainda constavam como bloqueados.
O caminhão trafegava no sentido sul, em direção ao Litoral Norte, quando uma pane afetou o sistema de freios. O relato da ocorrência aponta que o motorista levou o veículo até o talude como medida de emergência.
O choque permitiu a redução do deslocamento, mas o caminhão perdeu a estabilidade e tombou sobre a faixa da direita. O registro não cita colisão com outro veículo.
A Artesp contabilizou três pessoas ilesas. Não houve informação sobre encaminhamento ao hospital ou necessidade de atendimento médico posterior.
Bloqueios na Tamoios
A faixa 2 e o acostamento do sentido sul tiveram bloqueio parcial a partir das 8h13. Os veículos passaram pela faixa 1 durante parte do atendimento.
Às 9h59, as equipes fecharam todas as faixas e o acostamento para o destombamento do caminhão. A interdição total terminou às 10h25, após a conclusão da retirada do veículo.
O bloqueio integral durou 26 minutos. Depois dessa etapa, a faixa 1 voltou a receber o fluxo, mas a faixa 2 e o acostamento permaneceram sob interdição para limpeza e demais serviços operacionais.
Uma equipe de conservação foi chamada para retirar resíduos e verificar as condições da pista. O registro não informa se houve queda da carga nem revela o produto transportado.
O proprietário da transportadora autorizou o destombamento com a carga dentro do caminhão, sem a chegada da seguradora ao ponto do acidente.
O trânsito ficou congestionado por 1,6 km no sentido Litoral. A fila se estendeu entre os quilômetros 76,9 e 78,5 da Rodovia dos Tamoios.
A redução de duas faixas para apenas uma diminuiu a capacidade do trecho. A interdição total para o destombamento também reteve o fluxo até a conclusão da operação.
Mesmo após a reabertura da faixa 1, o trânsito pode levar algum tempo para voltar ao ritmo normal. A fila acumulada precisa passar pelo ponto do acidente antes da redução do congestionamento.