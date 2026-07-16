O novo tarifaço americano de 25% sobre produtos brasileiros pode impactar R$ 2 bilhões em exportações do Vale do Paraíba, cujos itens estão presentes na nova lista divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite desta quarta-feira (15).

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Trump acatou a recomendação do USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) para tarifar produtos brasileiros. A decisão encerra a investigação da seção 301, iniciada em julho do ano passado.