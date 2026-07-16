Três veículos da Prefeitura de São José dos Campos foram furtados da Regional Sudeste, no Jardim Santa Júlia, na madrugada desta quinta-feira (16). Os autores cortaram e derrubaram uma grade para retirar as caminhonetes do pátio municipal, enquanto um quarto veículo apresentou sinais de violação, mas permaneceu no local por causa de um pneu furado. Nenhum veículo havia sido recuperado até o registro da ocorrência, e as imagens das câmeras foram entregues à Polícia Civil.

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O furto ocorreu por volta das 3h13 na rua Terezinha Cezar de Souza, endereço que abriga unidade municipal destinada à manutenção de serviços públicos na região sudeste da cidade.