Três veículos da Prefeitura de São José dos Campos foram furtados da Regional Sudeste, no Jardim Santa Júlia, na madrugada desta quinta-feira (16). Os autores cortaram e derrubaram uma grade para retirar as caminhonetes do pátio municipal, enquanto um quarto veículo apresentou sinais de violação, mas permaneceu no local por causa de um pneu furado. Nenhum veículo havia sido recuperado até o registro da ocorrência, e as imagens das câmeras foram entregues à Polícia Civil.
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O furto ocorreu por volta das 3h13 na rua Terezinha Cezar de Souza, endereço que abriga unidade municipal destinada à manutenção de serviços públicos na região sudeste da cidade.
Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) levou o caso ao plantão da Polícia Civil às 8h17. O boletim foi registrado como furto em repartição pública, com autoria desconhecida e sem prisão em flagrante.
O documento apresenta a Prefeitura de São José dos Campos como vítima. Os veículos constam em nome de uma empresa de locação, mas estavam vinculados aos serviços da administração municipal.
Veículos estavam em área dentro do prédio
Os veículos permaneciam em uma área cercada dentro do prédio público. Durante a vistoria, guardas municipais e servidores constataram que uma parte da cerca ou grade de proteção havia sido cortada e derrubada.
A abertura serviu como ponto de retirada dos três veículos. O boletim não informa como os autores tiveram acesso às chaves nem esclarece se houve violação das ignições dos veículos furtados.
O local possui câmeras de segurança. As gravações foram disponibilizadas à autoridade policial para auxiliar na identificação dos autores, dos veículos de apoio e da rota adotada após a saída do pátio.
Os três veículos levados são caminhonetes Volkswagen Saveiro, de cor branca. O boletim registra as seguintes placas:
UGR0G23 — Volkswagen Saveiro, ano de fabricação 2025 e modelo 2026;
STJ6E89 — Volkswagen Saveiro, ano e modelo 2024;
UFG0C06 — Volkswagen Saveiro, ano e modelo 2026.
Na data do registro, os três veículos constavam como furtados e não recuperados. O documento também informa que não havia seguro registrado para as caminhonetes.
Uma quarta Volkswagen Saveiro, de placa FGL6J61, apresentou sinais de violação. O veículo não foi levado, possivelmente porque estava com um pneu furado.
Perícia técnica foi requisitada
A equipe preservou a caminhonete para o exame pericial. A análise pode revelar impressões, marcas de ferramentas, danos na fechadura ou outros vestígios úteis para a investigação.
O boletim de ocorrência não informa se as Saveiros possuíam rastreadores. Também não apresenta detalhes sobre o horário exato da saída de cada veículo.
A Regional Sudeste usa o local para a manutenção de serviços municipais. O boletim não detalha quais atividades usavam as caminhonetes nem informa se houve atraso, suspensão ou mudança na programação dos serviços.