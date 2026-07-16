A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (15), na região do Banhado, área central de São José dos Campos. A ação foi realizada por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina na região.

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De acordo com a corporação, os policiais identificaram um suspeito em atitude considerada suspeita e realizaram a abordagem. Durante as buscas nas proximidades, foram encontradas diversas porções de entorpecentes já embaladas e prontas para a comercialização.