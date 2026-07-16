A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (15), na região do Banhado, área central de São José dos Campos. A ação foi realizada por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina na região.
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De acordo com a corporação, os policiais identificaram um suspeito em atitude considerada suspeita e realizaram a abordagem. Durante as buscas nas proximidades, foram encontradas diversas porções de entorpecentes já embaladas e prontas para a comercialização.
Ao todo, a PM apreendeu 210 invólucros de maconha, que somaram 885 gramas, 96 invólucros de cocaína, com peso total de 70 gramas, além de uma porção de skunk, conhecida por possuir maior concentração de THC, pesando 25 gramas. No total, aproximadamente 980 gramas de drogas foram retirados de circulação.
Após a apreensão dos entorpecentes, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada por tráfico de drogas e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou que a ação integra o trabalho de combate ao tráfico de entorpecentes e ao crime organizado na cidade.