16 de julho de 2026
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MORTE SUSPEITA

URGENTE: Corpo é encontrado em córrego na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Corpo estava dentro da água, perto de tubulações
Corpo estava dentro da água, perto de tubulações

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um córrego no bairro Pousada do Vale, na região leste de São José dos Campos, nesta quinta-feira (16).

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O homem foi encontrado nu e possuía tatuagem em ao menos um dos braços. De acordo com imagem obtida por OVALE, o corpo estava de bruços na água, em meio à vegetação aquática e próximo a tubulações de saída de água.

A identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades, que foram acionadas para atender a ocorrência.

Ainda não há detalhes sobre o motivo da morte. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

* Matéria em atualização

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