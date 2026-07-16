O corpo de um homem foi encontrado dentro de um córrego no bairro Pousada do Vale, na região leste de São José dos Campos, nesta quinta-feira (16).

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O homem foi encontrado nu e possuía tatuagem em ao menos um dos braços. De acordo com imagem obtida por OVALE, o corpo estava de bruços na água, em meio à vegetação aquática e próximo a tubulações de saída de água.