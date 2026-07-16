A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em São José dos Campos, na terça-feira (14), durante operação que investiga um esquema de tráfico internacional de pessoas.

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A ação faz parte de uma apuração sobre um grupo suspeito de aliciar brasileiros com falsas promessas de emprego no Sudeste Asiático, onde as vítimas acabavam submetidas a condições análogas à escravidão e obrigadas a participar de fraudes eletrônicas.